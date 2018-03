¡Increíble! Extraen cucaracha viva del cráneo de una mujer

Lee también

La experiencia médica del doctor M. N. Sankar, en la India, no lo había preparado para algo así. Según informes del periódico The Indian Express, Sankar fue parte del equipo médico que extrajo una cucaracha viva del cráneo de una mujer durante una intervención quirúrgica. El insecto fue descubierto dentro de su cabeza y le provocaba jaquecas y una sensación de hormigueo en la parte derecha de la cabeza de la paciente.El suceso fue captado en video y viralizado en las redes sociales. Ahí se aprecia como la cucaracha estaba viva y en pleno movimiento a través del cráneo de la mujer, cuya identidad se ha mantenido en reserva. “Lo que encontraron fue una cucaracha de tamaño completo moviéndose en la base del cráneo, en el espacio que se encuentra entre los dos ojos y separada del cerebro únicamente por un hueso”, reportó The Indian Express.La mujer fue hospitalizada el pasado martes tras sufrir intensas migrañas y un ardor en los ojos. Durante su estancia en el hospital, ella aseguró que sentía un cosquilleo, “como si algo se estuviese atravesando” dentro de su cabeza. Según los reportes médicos, la cucaracha pudo haber estado más de 12 horas atrapada en su cráneo, introduciéndose a través de las fosas nasales.La operación duró alrededor de 45 minutos y, según los médicos que intervinieron, no es la primera vez que se extraen objetos extraños o insectos de cráneos humanos. Los médicos recomiendan que, en el caso de sospechar que un insecto se metió en nuestras narices u oídos, lo mejor que podemos hacer es ir al hospital y no intentar sacarlo por nuestros propios métodos.