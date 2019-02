"Individuos con deudas son más propensos a problemas de salud mental" ¿Qué se puede hacer?

La semana pasada, una noticia impactó a cientos de personas: en Colombia, una mujer agobiada por las deudas se suicidó junto con su hijo lanzándose desde un puente. Pese a los intentos de profesionales y policías, no lograron persuadir a Paola Moreno Cruz de seguir viviendo.

Según reportes de medios de comunicación, su principal problema era un préstamo conocido como "gota a gota", el que es otorgado con altos intereses por prestamistas particulares, quienes podrían recurrir a amenazas para cobrar el dinero que se les debe.

Muchas personas están expuestas o viviendo una crisis cuyo origen está en el dinero. La psicóloga Leticia González orienta qué hacer cuando esta situación afecta a un ser querido o a nosotros mismos.

¿Cómo ayudar a un amigo o familiar que sufre por deudas?

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que la persona puede sentirse ofuscada y no ver soluciones donde sí las hay. Se debe tratar de ayudarle a buscar alternativas de solución y aconsejarla que busque ayuda psicológica para enfrentar esa crisis.

¿Qué hacer cuando quien sufre esta situación es uno mismo?

Apoyarse en personas que pueden orientarle, familia, amigos, buscar ayuda profesional para afrontar la crisis. No es conveniente aislarse y vivir esta crisis en soledad, pues la ofuscación puede llevar a tomar decisiones impulsivas y desesperadas.

¿Cuáles son los padecimientos mentales que los problemas económicos pueden generar?

Los problemas económicos causan ansiedad, depresión, estrés y por consiguiente baja en las defensas. Eso conlleva a enfermarse continuamente de gripes, problemas digestivos, alergias, presión alta o baja, etc.

¿Cómo sé en qué momento buscar ayuda profesional?

Se debe buscar ayuda cuando los síntomas como insomnio, estrés, ansiedad, depresión y otras enfermedades psicosomáticas incrementen. Cuando una persona siente que los problemas le sobrepasan y no encuentra salida es cuando necesita ayuda profesional.

Lo que está claro es que el individuo reacciona igual ante la idea de que una crisis es inminente como a la propia crisis en sí. La mayoría de veces la persona se pregunta si será capaz de afrontar esta crisis y esto se convierte en el eje de su principal preocupación, generando niveles altos de ansiedad. Cuando hay problemas económicos en el hogar, la vida social y recreativa disminuye y eso provoca más estrés y desánimo, pues no existen espacios de esparcimiento que le permiten a la persona relajarse.

¿Hay alternativas al alcance de los salvadoreños que necesitan ayuda psicológica pero que no tienen suficiente dinero para pagar una atención privada?

Las alternativas son acudir, si están afiliados, al Seguro Social, donde cuentan con un departamento de psiquiatría y psicología. También son opciones las unidades de salud o las clínicas de atención psicológica de las universidades que brindan atención al público en general.

¿Hay estudios que muestren cómo afectan las deudas a la salud mental?

En El Salvador no existen estadísticas que muestren cómo afectan los problemas económicos en la salud mental, pues se le da más importancia a cómo los hechos de violencia afectan psicológicamente a nuestra población. Varios estudios de distintas universidades extranjeras afirman que las deudas no solo afectan la economía, sino también la salud física y emocional de las personas. Un reciente estudio de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, revela que los individuos que tienen deudas económicas son tres veces más propensos a padecer problemas de salud mental. Y si estos no se resuelven el cuadro puede agravarse hasta llegar a tener problemas delicados de salud, o recurrir al suicidio.