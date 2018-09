La FDA alerta contra peligrosos efectos sobre rejuvenecimiento vaginal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) había aprobado el empleo de estos artículos para usos ginecológicos específicos, como la destrucción de tejido vaginal precanceroso o la eliminación de verrugas genitales, pero no había dado el visto bueno a su utilización en síntomas relacionados con la menopausia, la incontinencia urinaria o la función sexual.

"El marketing engañoso de tratamientos que no se han probado no solo pueden causar heridas, sino también impedir que algunas pacientes accedan a terapias apropiadas y reconocidas", dijo el comisionado de la FDA Scott Gottlieb, en un comunicado emitido el lunes. "Estos productos conllevan serios riesgos y no hay pruebas suficientes que apoyen su uso para estos fines. Estamos seriamente preocupados, las mujeres pueden resultar perjudicadas".

La FDA notificó recientemente a siete fabricantes de estos artículos (Alma Lasers, BTL Aesthetics, BTL Industries, InMode, Cynosure, ThermiGen y Sciton) su preocupación por el marketing inapropiado y exigió una respuesta en un plazo de 30 días. Si esta petición no recibe respuesta, la FDA podría valorar otras vías de acción, dijo Gottlieb.

El comisionado expresó particular preocupación por la publicidad dirigida a mujeres cuyos tratamientos para aliviar el cáncer ocasionaron una menopausia temprana. "El marketing engañoso de un procedimiento peligroso sin beneficios probados, incluso para mujeres que han sido tratadas por cáncer, es indignante", dijo.

Los artículos en cuestión usan láser u ondas de radiofrecuencia aprobados por la FDA para su uso por parte de ginecólogos acreditados para tratar tejidos precancerosos y también verrugas genitales. Pero su utilización para atajar la sequedad vaginal o laxitud tras los partos no está aprobado. Estos artículos tampoco están aprobados para tratar las disfunciones sexuales, como un decrecimiento de las sensaciones o dolor durante las relaciones sexuales.

La FDA ha recogido una docena de informes negativos de otras tantas usuarias. En uno de ellos, una mujer describe su experiencia negativa con el Mona Lisa Touch laser, fabricado por Cynosure. "Dos días después del procedimiento, desarrollé un dolor debilitante de vejiga y uretra", dijo la mujer.

Otra mujer utilizó el artículo Thermiva. "Fui a mi ginecóloga y ella me dijo que tenía contusiones".

Pide a las mujeres que dejen de usar estos artículos y denuncien cualquier problema.