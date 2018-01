La depresión, un problema en la transición a la tercera edad 

En la transición a la tercera edad, muchas personas sufren una crisis que puede llevar a la depresión. Francisco Arévalo es uno de los tantos salvadoreños que en ese período de su vida sufrió el abandono de sus hijos y el cese de su trabajo, por lo que asegura que tenía una gran necesidad de aislarse de los demás.

"Al irse mis hijos de mi lado quedé solo en casa. No quería tener comunicación con nadie. Uno se siente como aislado, sin actividad... No me podía ni amarrar los zapatos", comentó.

Vea más sobre esta historia en el video.