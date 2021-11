La diabetes, un reto de vida

"La diabetes es una patología crónica que requiere de un seguimiento las 24 horas del día; por eso ayuda muchísimo contar con familiares que inciten a hacer deporte y a llevar cierto tipo de dieta", acentúa Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE).

La doctora Sonia Gaztambide hace especial hincapié en que "una persona que es diagnosticada de diabetes cambia por completo su rutina, y esto no sólo afecta al enfermo, también a toda su familia, que tendrá que aprender a comportarse ante esta enfermedad".

Actualmente se estima que más de 425 millones de personas viven con diabetes en el mundo; la previsión va en ascenso, ya que se calcula que en 2040 esta cifra aumente a 642 millones se destaca en EFE SALUD.

La diabetes es una de las principales causas de ceguera, amputación, enfermedad del corazón, insuficiencia renal y muerte prematura. " todo empieza cuando las arterias se obstruyen, no tienes bien el flujo sanguíneo, no llega la sangre a los pies, ni oxigeno, y comienzan las amputaciones, y esto mismo ocurre en los vasos sanguíneos de los ojos donde empiezas a perder visión", explica Andoni Lorenzo refiriéndose a las consecuencias nefastas que puede tener la enfermedad si no se controla correctamente.

La dieta y el sedentarismo provoca que la cifra de las personas diabéticas esté aumentando de forma preocupante.

Para Lorenzo, la diabetes "es como una pandemia silenciosa, no duele, por lo que puedes vivir con niveles altos de glucosa y no enterarte hasta que es demasiado tarde. Vamos a convertirnos en una sociedad enferma".

La diabetes tipo 2 es la más común, afecta a más del 90 % de las personas con diabetes, y se sustenta, entre otros factores, en los malos hábitos alimentarios y estilos de vida.

Gaztambide argumenta que desde las asociaciones se tiene que luchar contra la obesidad, pero precisa que es "muy complicado; es la gran epidemia de este siglo y antecede a la diabetes. Lo paradójico de todo, es que si se hace caso al médico, te cuidas, y haces deporte, aún teniendo diabetes no tendrías por qué tener problemas".

Para Gaztambide, uno de los motivos de este incremento de afectados es que ha fallado la comunicación: "No es un problema médico, nosotros atendemos a personas ya diagnosticadas y en ese momento se les informa" ¿pero y la prevención? "lo que ha que hacer para evitar la diabetes son campañas de difusión, educar con un mensaje común desde la infancia", defiende.

Principales desafíos

Entre los principales desafíos a los que se enfrentan destaca conseguir una equidad de acceso a los nuevos tratamientos y recursos tecnológicos para el control de la diabetes.

Como por ejemplo a las bombas de insulinas, que funcionan casi como un páncreas artificial, donde puedes programar la infusión en función de las actividades.

"La educación es una parte fundamental del tratamiento, y tiene que ser considerada como un elemento más del tratamiento", afirma la doctora Gaztambide.

Esta enfermedad puede adoptar dos formas: la diabetes tipo 1, en la que se requiere de insulina para sobrevivir; y la de tipo 2, donde esta sustancia sólo es requerida en algunos casos y con el fin de evitar complicaciones como la ceguera y la insuficiencia renal.

La OMS estima que, respecto al total de las personas diabéticas en el mundo, 65 millones de personas con diabetes tipo 2 necesitan insulina, pero solo la mitad de ellas tiene acceso al medicamento debido a su elevado precio.

El estilo de vida, la alimentación y la práctica de ejercicio físico son pilares fundamentales del control de la diabetes y contribuyen a retrasar o evitar la aparición de complicaciones.

La alimentación de la persona con diabetes debe ser cuidada, evitando comidas con una alta cantidad de hidratos de carbono o bien que sean de absorción rápida, ya que elevan la glucosa de forma considerable .

El deporte previene las complicaciones asociadas a la diabetes y los beneficios que produce son altamente positivos en la mejora y control del colesterol, la tensión arterial y la función cardiovascular.

Otro aspecto importante es dormir lo suficiente, ya que durante el sueño entran en funcionamiento procesos relacionados con la acción de la insulina, así como con la sensación de saciedad.

La diabetes constituye en sí misma un factor de riesgo cardiovascular, y es especialmente importante controlar también otros factores de riesgo, como son la obesidad, principalmente la obesidad abdominal, la hipertensión arterial o los niveles altos de colesterol.