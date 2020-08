La nutrición: perfecta aliada en la recuperación de la covid-19

La alegría de ver saber que una persona ha ganado la batalla a la covid-19 no tiene precio. Pero el proceso no termina ahí, ahora es cuando más hay que apoyar a una adecuada recuperación para evitar secuelas. Desde la nutrición, los especialistas reconocen sus bondades no solo en el fortalecimiento del sistema inmune sino también en el robustecimiento de los músculos y por ende la condición física.

El confinamiento ha afectado a grupos poblaciones específicos más que a otros, como es el caso de los adultos mayores y a sus familiares. El sedentarismo, cambios en los hábitos de alimentación, aislamiento, depresión y falta de motivaciones está afectando su estado de salud. El sedentarismo –incluso antes de la pandemia- era ya considerado por la Organización Mundial de la Salud un problema de salud pública. Con la llegada de la actual crisis sanitaria las personas al permanecer más en confinamiento también se ha detectado un aumento en la ingesta de alimentos no frescos.

Según un estudio realizado por University of Arkansas for Medical Sciences en adultos mayores sanos, solo con 10 días de inactividad pueden conducir a una pérdida del 10% del volumen de la masa muscular medido en la pierna. Hoy podemos ver como nuestros familiares adultos mayores confinados en sus viviendas van perdiendo funcionalidad e independencia asociado al desgaste de los músculos.

Si a esto le sumamos una enfermedad como la covid-19, está pérdida de masa y función muscular se puede acelerar mucho más y es por esto que una de las metas hoy en el tratamiento de las enfermedades agudas en el adulto mayor es no permitir ese deterioro nutricional, específicamente de los músculos, y como resultado tratar de preservar el estado funcional mediante una intervención nutricional adecuada.

Ante este contexto la Dra. Yumaira Chacón, Gerente Médico para Abbott en El Salvador, explica que "la pérdida significativa de masa muscular en el adulto mayor sano y/o enfermo, tiene una consecuencia grave en el estado de salud del individuo. Si bien no siempre es evidente de inmediato, esta disminución puede ser un obstáculo para recuperar y permanecer saludable". De hecho, una de las consecuencias prevenibles de padecer una enfermedad es la pérdida de masa y fuerza del músculo que influye negativamente provocando discapacidades físicas, pérdida de la independencia y una mala calidad de vida. Sin embargo, la combinación correcta de actividad física y una nutrición saludable puede ayudar a mantener y a recuperar la masa muscular.

Una actividad física adecuada, una buena nutrición proporciona los nutrientes necesarios para apoyar la salud inmunológica y ayudar a prevenir o revertir la pérdida muscular. Los nutrientes que apoyan el sistema inmune incluyen proteínas, zinc y vitaminas A, C, D y E. Las proteínas también son clave para reconstruir el músculo que respalda su fuerza, energía y salud en general.

De igual forma la nutricionista Diana Cruz destaca que la situación actual de la cuarentena estricta o voluntaria ha llevado a que de manera progresiva se haya tenido que modificar hábitos de alimentación. Como por ejemplo saltarse tiempos de comidas, comer frente al televisor o frente del lugar donde trabaja la persona, en casa. Y es muy común que se altere el lado emocional de la persona, donde se asocia la ansiedad en relación al picoteo de ciertas comidas.

El problema de omitir

Así como también algunas personas, se ven restringidas a obtener de alguna manera sus alimentos, por lo que muy probable omitan comidas o abusen del consumo de comidas a domicilio (comúnmente no nutritivas). Esto, para la experta por otro lado afecta el lado de la economía en donde por tal motivo han reducido su ingesta de alimentos como antes frecuentaban. "Ha habido una disminución de actividad física. Por falta de motivación o por no contar con herramientas o un lugar adecuado. Yo invito a que nos movamos en casa, no es necesario contar con un gran equipo de gimnasio. Baila, haz ejercicios con tu propio cuerpo pero muévete", indica la licenciada de Nutrición para ti.

Sobre la manera en cómo afecta a nuestros músculos una dieta deficiente de vitaminas y nutrientes explica que específicamente se debe de poner más atención al Calcio, vitamina D, vitamina C, Potasio y Magnesio.

"El calcio nos ayuda a tener una relajación y contracción adecuada de los músculos, previniendo la debilidad, calambres o espasmos musculares. La vitamina D, se vincula con el desarrollo de la fuerza, a obtener un mejor rendimiento físico y potencia. La vitamina C, nos ayuda a reducir el estrés, luego de un entrenamiento intenso. Mientras que el potasio es un mineral, muy similar a las funciones que nos aporta el calcio, agregando además, que nos ayuda a mantener un equilibrio hidroelectrolítico evitando una deshidratación. El magnesio, nos ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos y de la síntesis proteica normal, para llevar a cabo sus funciones estructurales y reguladoras. Similar al calcio y potasio nos ayuda a evitar calambres y contribuye al equilibrio electrolítico", explica Cruz sobre los aportes y funciones de cada vitamina y nutriente.

El compromiso nutricional en la infección por covid-19 es debido a múltiples causas. La pérdida del gusto y del apetito se puede presentar, además la fiebre y la necesidad de activar todas las defensas hacen que se comprometa el estado nutricional de las personas. Esto, además puede hacer difícil que se obtengan los nutrientes que necesita para apoyar una adecuada recuperación.

La doctora Yumaira Chacón agrega finalmente que para promover la salud muscular, el consumo adecuado de proteína y el ejercicio están indicados. La proteína debe ser de una buena calidad y se han identificado algunos de sus componentes que tienen acciones directas en la masa muscular apoyando su síntesis y previendo su degradación.

"El HMB (Hidroxi Metil Butirato), que es un derivado de un aminoácido llamado leucina, se ha asociado con el estímulo de la síntesis de proteína muscular y disminución de su degradación. El mantenimiento de una buena masa muscular tiene múltiples beneficios para la persona como una buena mecánica respiratoria", detalló.

E indica que si bien el HMB se produce naturalmente en alimentos como el aguacate y la toronja, "es difícil obtener los niveles suficientes de HMB para que se puedan tener los beneficios solo de las fuentes por los alimentos". Por lo tanto, sugiere que puede ser beneficioso buscar un suplemento nutricional con todos los nutrientes necesarios y que incluya HMB, siempre de la mano con la asesoría profesional de un médico y/o nutricionista.