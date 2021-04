La pandemia ha aumentado la inactividad física en los jóvenes: esta red global quiere solucionarlo

Expertos a nivel internacional reconocen la importancia de cumplir con las cantidades recomendadas de actividad física y sueño para la salud de los más jóvenes, así como evitar comportamientos sedentarios. Es adecuado que niños y adolescentes acumulen un promedio de 60 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa intensidad, limiten la cantidad de tiempo de comportamiento sedentario (especialmente tiempo recreativo de pantalla) y tengan entre 8 y 11 horas (dependiendo de la edad) de sueño ininterrumpido por noche para su salud.

Por otro lado, la insuficiente actividad física ha sido identificada como el cuarto factor de riesgo de muerte prematura durante la edad adulta. Este está asociado con parámetros adversos de salud a nivel físico, psicosocial y cognitivo, así como a una menor condición física y niveles más bajos de actividad física tanto durante la infancia y adolescencia como en etapas posteriores en la vida.

En los últimos años, el uso recreativo de las pantallas se ha convertido en la principal actividad de comportamiento sedentario en niños y jóvenes. Este incremento en el tiempo de pantalla es muy preocupante debido a sus consecuencias negativas para la salud física (obsesidad) y mental.

El sueño es otro comportamiento importante para el bienestar de los jóvenes y está relacionado con diferentes parámetros de salud tales como la salud psicosocial, salud cardiometabólica o adiposidad. Los hábitos establecidos durante la infancia y adolescencia pueden tener efectos a largo plazo en la salud y pueden llegar hasta la edad adulta. Por lo tanto, la infancia es un periodo óptimo para promocionar hábitos de vida activos y saludables como estrategia para prevenir las enfermedades no transmisibles y lograr una población adulta sana.

La pandemia agrava la crisis de la actividad física

La pandemia de covid-19 obligó a establecer restricciones alrededor del mundo que afectaron a los comportamientos activos de niños y jóvenes. La comunidad científica ha reportado una reducción en el cumplimiento de las mencionadas recomendaciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Australia, Brasil, Canadá y España.

Dado que el mundo ya estaba afrontando una crisis de insuficiente actividad física antes del inicio de la pandemia, existe una preocupación por la doble carga en la era pospandemia que supone la propia pandemia y la insuficiente actividad física.

Como respuesta directa a esta situación, un grupo de investigadores, profesionales de la salud y grupos de interés trabajarán juntos para amortiguar el impacto de los cambios comportamentales relacionados con la pandemia en conjunción con la persistente inactividad física a nivel mundial.

La Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable(AHKGA, por sus siglas en inglés) es una organización sin ánimo de lucro que integra investigadores, profesionales de la salud y relevantes grupos de interés con el objetivo de promocionar la actividad física en niños y jóvenes. La alianza ha desarrollado la matriz global de actividad física para niños y jóvenes, que es una iniciativa de desarrollo de un reporte de calificaciones que evalúa 10 indicadores relacionados con la actividad física en niños y jóvenes en países de seis continentes.:

Actividad física general. Deporte y actividad física organizada. Juego activo. Transporte activo. Comportamiento sedentario. Condición física. Familiares y pares. Escuela. Comunidad y ambiente. Gobierno.

Cada país participante elabora un reporte de calificaciones que presenta la evidencia disponible más reciente de cada indicador. El de España, por ejemplo, se encuentra aquí.

Un reporte para mejorar la investigación

La matriz global y los reportes de calificaciones son importantes instrumentos de apoyo para el desarrollo de políticas públicas y programas nacionales e internacionales para la promoción de la actividad física en niños y jóvenes. También facilitan la investigación en este ámbito, ya que presentan las brechas críticas de investigación y vigilancia que deben ser abordadas para promocionar un estilo de vida activo y saludable en niños y jóvenes a nivel global.

El proyecto presentará su cuarta edición en 2022, e incluirá un total de 60 países participantes. Para la cuarta edición, 16 territorios o países nuevos participarán en el proyecto por primera vez, y se suman a los 44 países o territorios que vuelven a participar.

Una característica única de la cuarta edición es la participación independiente de regiones españolas (Extremadura, País Vasco y Región de Murcia) como proyecto piloto para obtener información más específica sobre las diferencias generales existentes entre regiones dentro de un mismo país.

Esto podría ayudar a comprender las diferencias regionales e implementar políticas específicas para promocionar comportamientos activos de una manera efectiva. Algunos estudios recientes en España han resaltado las diferencias regionales respecto a la obesidad y los indicadores relacionados con la obesidad.

Una nueva colaboración (Red Española por una Infancia Activa y Saludable) de expertos e investigadores de actividad física se está poniendo en marcha. Esta apoyará las actividades de la AHKGA, promocionando la difusión y comunicación del conocimiento científico relacionado con la actividad física y la salud entre la comunidad científica española, así como entre la población general, defendiendo el desarrollo de intervenciones, programas, y políticas de promoción de comportamientos activos en niños y jóvenes.

Recopilar, armonizar y sintetizar datos para la edición actual será un desafío debido al impacto de la pandemia en curso y su irrupción en nuestras vidas en todo el mundo. La sociedad científica española e internacional está comprometida con la promoción, difusión y comunicación de la evidencia científica para apoyar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de reducir la insuficiente actividad física a nivel global.

Además, la actual situación sanitaria llama a la acción y apoyo de gobierno, legisladores e investigadores para una mejor monitorización y evaluación de los cambios en actividad física, comportamiento sedentario y sueño en niños y jóvenes, así como sus fuentes de influencia durante y en la era pospandemia. Estos esfuerzos constituirán un paso esencial para lograr una poblaciónactiva para un mundo más saludable.

Javier Brazo-Sayavera. Es director del comité de comunicación de la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable.

Riaz Uddin works for Deakin University Institute for Physical Activity and Nutrition and is a member of the Active Healthy Kids Global Alliance Communication Committee. Riaz Uddin is supported by an Alfred Deakin Postdoctoral Research Fellowship.

Salome Aubert is a member of the Active Healthy Kids Global Alliance Board of Directors.

Aleš Gába, Eun-Young Lee, and Taru Manyanga do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Autor Javier Brazo-Sayavera, Profesor del área de Educación Física y Deportiva, Universidad Pablo de Olavide

Autor Aleš Gába, Associate professor, Palacký University Olomouc, Czech Republic

Autor Eun-Young Lee, Assistant Professor, Queen's University, Ontario

Autor Riaz Uddin, Postdoctoral Research Fellow, Deakin University

Autor Salome Aubert, PhD in Population Health, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Autor Taru Manyanga, Assistant Professor-Physical Therapy, University of Northern British Columbia



Lea este mismo articulo en The Conversation