"La relación con una profesora en el colegio arruinó años de mi vida"

“Tener una relación con una profesora, muchos años mayor, siendo solo un adolescente no es un tema menor; en ocasiones puede arruinar tu vida, como me pasó a mí”. Diecisiete años después, *Fabián, de 34 años, rompió su silencio y narró lo que vivió mientras era estudiante de un colegio privado en el norte de Bogotá, Colombia.

Todo ocurrió en el 2005, cuando este joven tenía solo 17 años y estaba cursando el grado once. Era tímido, pero tenía muy buena relación con sus compañeros, un grupo de 15 que andaban para arriba y para abajo, salían a fiestas, hacían reuniones, conquistaban jóvenes. “Yo era muy tímido, no tenía pareja, era muy juicioso. Iba de la casa al colegio y del colegio a la casa. Ese año iba a ser el mejor, pero no lo fue”.

En aquella institución ya habían ocurrido incidentes debido a relaciones entre profesores y alumnos, pero Fabián nunca pensó que estaría inmerso en algo así. “Una vez, en el 2004, supimos que un profesor se había ido a puños con un estudiante porque ambos habían tenido cuento con una profesora. Él era casado y los papás del estudiante lo demandaron y sacaron a su hijo del colegio. Las directivas se hicieron a un lado”.

Y cuando Fabián pensaba que nunca le sucedería algo así su vida se hizo cuadritos cuando se comenzó a enamorar de *Lorena, una profesora cuya edad ya superaba los 30 años. “Yo estaba en un grupo que colaboraba con toda las actividades culturales, que el día del Idioma, que el día del Profesor, todo eso, y pues ahí nos conocimos. Ella era muy atractiva. Me rayó la cabeza hasta tal punto que yo no podía dormir o comer”. El joven buscó ayuda con la psicóloga y los curas del colegio, pero todos le cerraron las puertas.

Desesperado por un sentimiento que sabía no era el correcto, decidió hablar con la docente para explicarle lo que le estaba pasando. “Yo sabía que no era correcto, quería que ella me ayudara a encauzar ese sentimiento, que me sirviera para hacer conexión con la psicóloga del colegio, pero, oh sorpresa, me dijo que eso era normal y que si yo quería me podía desahogar con ella. Me dio su número de celular. Quedé peor de desconcertado aquel día”.

En esa época no estaban tan vigentes los chats de WhatsApp, pero sí comenzaron a tener comunicación vía telefónica y a través de mensajes de texto. “Mis amigos me empezaron a notar raro, retraído, estresado. Ya habían pasado dos meses hasta que la profesora me dijo un día que la acompañara a cine de medianoche. Yo, totalmente manipulado, le dije que sí”.

"Ella comenzó a buscarme, a decirme que qué me pasaba, que ella sabía lo anormal de la situación pero que no podíamos resistirnos".

Ese día, mientras veían la película, ella comenzó a tocarlo. “Me daba besos, me chupaba los dedos de las manos. Yo entré en shock porque sabía que eso no era normal. Para otras personas de mi edad este sería el sueño de cualquier graduando, pero ese es un pensamiento machista. Yo no entendía, no me sentía bien”.

Después el joven intentó alejarse pero ya estaba metido en un camino sin retorno. “Ella comenzó a buscarme, a decirme que qué me pasaba, que ella sabía lo anormal de la situación pero que no podíamos resistirnos. Una vez me confesó que le había contado a unas colegas que quería tener relaciones sexuales conmigo y que la habían dicho, literal: cómase a ese chino y ya. Me sentí tan usado, como un objeto”.

Y lo logró. La docente cuadró todo para llevar al joven a un motel. “Yo sé que mucha gente va a decir: nadie lo estaba obligando. Pero yo parecía un autómata. Es que yo nunca había estado íntimamente con nadie. Lo cierto es que ella me recogió en su carro de vidrios polarizados y pasó lo que tenía que pasar”. De ahí en adelante el joven era citado con frecuencia por la educadora.

Tiempo después, otra profesora del colegio religioso confrontó a Fabián. “Ella me dijo que si yo tenía algo con *Lorena. Yo me puse verde. Salía corriendo. Luego me enteré de que se había enterado por un amigo que vio mensajes en mi celular”. Luego todo fue un chisme de pasillo, un bullying silencioso que arruinó la vida del estudiante.

Desesperado, Fabián se acercó a su madre para contarle todo lo sucedido pero, increíblemente, lo dejó solo. “Yo nunca tuve una muy buena relación con ella, pero pues veía que yo me levantaba a las 4 de la mañana, me ponía a mirar para el techo, que estaba mal. Pero cuando le conté solo me respondió que ella no se iba a meter en eso y que yo ya estaba grande para solucionar mis problemas”.

Solo, enfrentado a una situación que se le salía de las manos, empezó a faltar al colegio para evitar el escarnio público y los señalamientos. “Me sentía todo el tiempo observado por los profesores y los estudiantes. Y ella seguía buscándome. Me citaba en moteles, me manipulaba todo el tiempo. Una vez llegó a Galerías con una compañera y delante mío le dijeron que me estaba llevando a sitios muy caros”.

Fabián bajó de peso, parecía un fantasma. Su familia lo llevó al médico, pero le dijeron que físicamente estaba bien, que el problema era emocional. “Al final del año no aguanté más y le dije todo el vicerrector. Él me hizo cara de sorpresa y al final solo sé que no les renovó el contrato a ella y a sus amigas, pero nada más pasó. Ninguna otra ayuda. El estudiante estaba en el último lugar de atención”.

"Cuando yo soñaba con vivir cosas nuevas, diferentes, con gente de mi edad, ella me envolvió"

La universidad

La graduación de Fabián no acabó con el problema. Cuando entró a la universidad la docente lo siguió buscando con insistencia hasta que logró mantenerlo atado a una relación. “Cuando yo soñaba con vivir cosas nuevas, diferentes, con gente de mi edad, ella me envolvió. No sé cómo pasaba, pero pasaba”.

Este joven cuenta que la mujer lo amenazaba, le decía que todo lo que él había logrado era gracias a la formación que ella le había dado, no lo dejaba salir a fiestas, era como si se hubiera apoderado de su vida. “Tardé seis años tratando de acabar con esa relación. Era como una bola de nieve. Yo sentía que no podía tomar decisiones”.

Pero luego de una vida de discusiones e incluso de agresiones físicas, Fabián terminó la relación. “Saqué fuerzas y le dije que no quería nada más con ella. Que si lo hacía contaba todo lo que había pasado en el colegio. Fue la única forma de quitármela de encima. Santo remedio, me dejó en paz. Hoy es coordinadora en otro colegio en el norte de Bogotá”.

Toda esta historia se removió esta semana cuando Fabián escuchó todos los casos de abuso sexual por parte de profesores tanto en colegios públicos como privados. “Es increíble, toda la historia se despertó en mí. Los colegios no tienen filtros para escoger a sus docentes, no investigan sobre sus vidas, no los evalúan para evitar que este tipo de comportamientos no se dé contra niños y adolescentes”.

Hoy, este ciudadano es una persona poco sociable, retraída, desconfía de la gente. “Esa relación me afectó mucho. Pero nunca denuncié. Lo pensé pero me iban a decir que yo era un hombre y ella una mujer, que yo lo había permitido todo, y que ya habían pasado muchos años. No valía la pena, sentía miedo. Hoy tengo una buena mujer a mi lado, ella me ha ayudado a superar todo esto”. Este joven quiso contar su historia porque sabe que ahora, con la exposición mediática que existe, los jóvenes la pueden pasar peor de lo que la pasó él. “No deben minimizar el tema. Esa profesora me hizo mucho daño. Y a los padres les digo que apoyen a sus hijos, que los escuchen, que los ayuden. Vivir solo una experiencia de estas en la juventud es grave en la vida de una persona. Yo quisiera oprimir un botón y olvidarme de esa época, pero eso es imposible”.* Nombres cambiados por petición del entrevistado.