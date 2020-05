Laparoscopia una opción quirúrgica ante la pandemia

Muchas son las inquietudes que han surgido sobre cómo podrán tratarse a las personas que requieren de una cirugía de emergencia ante la actual pandemia del covid-19. En el país los especialistas ya están realizando diferentes esfuerzos y, a su vez, han evaluado las ventajas de cada procedimiento.

En el caso de las cirugías mínimamente invasivas o de videolaparoscopia el Dr. Camilo Villalta Rodríguez, cirujano general y laparoscopista y presidente de la Asociación Salvadoreña de Cirugía General ahondó a Ciencia Médica el por qué dicho procedimiento se convierte en una opción viable, siempre y cuando se acaten todos los protocolos requeridos y las medidas de protección tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Según la Academia de Endoscopía (Endoscopy Academy) y otras Sociedades Médicas, avalan el uso de laparoscopia como un procedimiento seguro durante esta pandemia, y recomienda realizar solamente cirugías de emergencia, cirugías oncológicas y respetar los protocolos de seguridad preventivos para la transmisión de infecciones virales.

¿Por qué se convierte la cirugía por videolaparoscopia en un método viable para poder atender a los pacientes?

Actualmente, al inicio de la pandemia los primeros escritos que salieron de los cirujanos chinos estaban diciendo que estaba vedada el uso de la videolaparoscopia por cuestiones que ellos veían era mayor la contaminación por la alta tasa de transmisión de virus. Posteriormente el Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons) desvirtuó eso, en febrero, donde realmente hasta el día de hoy no hay ningún escrito que bloquee el uso de laparoscopia. Incluso todavía es más recomendada para que nosotros operemos a nuestros pacientes aquí y en donde sea. No hay evidencia que diga que está proscrito el uso de la videolaparoscopia, incluso está recomendado.

¿De qué manera se están preparando en el país para darle continuidad a este método?

Por la fase en la que estamos de la pandemia (en una 2-3, más 3 que 2) ¿qué significa eso? que todo paciente es covid-19 positivo hasta no demostrar lo contrario. Entonces ¿qué es lo que recomiendan las guías internaciones? Que todos los pacientes que usted vaya operar en condiciones ideales tengan las diferentes prueban que se realizan, para la protección. Recordemos que ahorita lo más importante es uno es la protección al recurso humano y obviamente al paciente. Entonces recomiendan tener en la manera de lo ideal las pruebas serológicas necesarias para que se tomen las medidas y el uso de los equipos de protección EPP nivel 3. Eso sería lo ideal, que todo paciente tenga todas esas pruebas antes de ser operado para protección de todos.

Y la otra situación, que debemos estar más que claros, es que idealmente deberíamos tener quirófanos con presión negativa o presión neutra. En el país esos quirófanos lo que hacen es que evitan la contaminación de alrededor, es decir evita la salida de aire contaminante. Acordémonos que lo letal de este virus es la alta transmisibilidad que tiene. No gozamos de esos quirófanos en el área pública solo tenemos el del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y en el Hospital Nacional Rosales hay un par de quirófanos ahí pero realmente no se les ha visto como quirófanos de presión negativa porque no veíamos la necesidad, pero ahora con esta pandemia sí se tiene que tener ese tipo de quirófanos.

Otro factor muy importante para el uso de la laparoscopia es que actualmente todo el quirófano debe de tener filtros adecuados. Los más famosos en el mundo son los filtros HEPA o los ULPA, los que hay en el país son los HEPA. Esos deberían de haber por lo menos 3 o 4 filtros, en el área de anestesia deberían de haber 2 o 3 y otros si utiliza la laparoscopia.

¿Hay algo que preocupe con la ejecución de la laparoscopia?

El problema es el humo quirúrgico, que cuando usted utiliza ciertos equipos de coagulación o equipos de energía, el problema es que libera el humo quirúrgico. Actualmente, hasta este día, no hay evidencia de que la persona se pueda infectar por el humo quirúrgico. No se ha demostrado la presencia de covid-19 en el humo quirúrgico, sí se ha demostrado en el virus de la hepatitis D, C, el virus del papiloma humano. Cuando usted cauteriza o coagula pero no hay hasta el momento pruebas científicas de que haya transmisibilidad del virus por el humo quirúrgico.

Lo más importante, y que es lo que les estamos pidiendo a las autoridades del ministerio, es que nos den a todas la gente que trabajamos en hospitales nacionales todo el equipo necesario.

¿Cuáles podrían ser los riesgos en este tipo de cirugías?

El mayor riesgo es el humo. Porque nosotros para operar a un paciente por laparoscopia insuflamos CO2 que es un gas que se usa para aumentar el tamaño, formar una cavidad virtual abdominal que es para que nos de espacio para introducir unas herramientas, que son unas pinzas que sustituyen nuestras manos y cuando se cauteriza o utiliza cualquier dispositivo de coagulación hace humo.

Recomiendan que evitemos las colostomías, las ostomías, porque eso sí se ha visto que el virus está presente en casi todos los líquidos corporales y en las heces ya se demostró que puede durar hasta un mes ese virus.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece la laparoscopia?

Hay menos estancia intrahospitalaria (que es lo que está agobiando a la red pública hospitalaria en estos momentos. Hay saturación de las camas hospitalarias), la gente se va a tardar menos porque obviamente las incisiones que les hacemos son del tamaño de una uña (de 5 a 10 milímetros) entonces la recuperación es rápida. Si opero a María hoy, María ya puede irse de alta mañana. También hay menos dolor. En una cirugía abierta el paciente va a permanecer en el hospital por lo menos 72 horas. Mientras que por laparoscopia solo va a estar 24 horas. Si sopesamos todo lo que anteriormente hemos hablado sigue teniendo validez actualmente la laparoscopia tomando nuestras medidas para todo el personal.

¿Podría decirse entonces que la laparoscopia es una buena opción de cirugía en estos momentos de pandemia?

Es la mejor opción actualmente, siempre y cuando la enfermedad o patología lo permita. Eso se llama cirugía por videolaparoscopia o de mínima invasión. Incluso ya hay instrumentos en el país a nivel privado y a nivel público que hacemos incisiones de 5 milímetros, entre más chiquita es la incisión es menor la salida de gas. Porque lo que usted no quiere es que el gas salga de la cavidad porque ese gas ya se comprobó -en un artículo publicado por el Colegio Británico de Cirujanos- que existe enorme cantidad de virus a nivel de la cavidad peritoneal e incluso es mayor la cantidad de virus en el área peritoneal que en las vías respiratorias.

¿Puede mencionar algunos aspectos sobre la bioseguridad con los pacientes?

El uso del equipo personal, los famosos EPP nivel 3. Todos los pacientes en el área quirúrgica -porque ningún país tiene la capacidad de hacerle test a todos los pacientes que consultan, ni los países primermundistas, no se puede porque es demasiada gente- entonces actualmente todo paciente que se va a operar debe usar equipo de protección que consiste básicamente en el uso de un gabachón con escafandra y debe tener una mascarilla especial que debe de ser por lo menos un respirador N95 o SPP 3. Y sin filtro, porque no tiene que tener esa famosa ruedita que tienen las mascarillas como especie de tapón porque esa mascarilla protege nada más al que la usa lo que usted expele sale, entonces si es portador está contaminando a la persona que está enfrente. Entonces hay que educar a la gente que no hay que usar esas mascarillas.

La otra cosa, es que los quirófanos se pueden convertir, pero lastimosamente en estos momentos no se puede por la cantidad alarmantes de pacientes. Entonces no permiten que podamos volver los quirófanos a presión neutra o negativa. La mayor parte de quirófanos en la red pública (el noventa y pico por ciento) son con presión positiva. Entonces qué es lo que estamos haciendo, usamos esos filtros que ya le mencioné (HEPA, ULPA) porque lo que hacen es que filtra las partículas y entonces la partícula ya no tiene capacidad de virulencia ya no hay por qué temer porque ahí queda el virus. Idealmente, en lo que se pueda, hay que usar esos filtros.

¿Qué opción tienen si no se existen las pruebas antes de operar al paciente?

Se pueden hacer tomografías torácicas, ya que detectan las lesiones muchas veces incluso mucho más rápido que una prueba serológica. Entonces es una herramienta. Y si no se tiene incluso una radiografía de tórax o un simple ultrasonido pulmonar o torácico.