Las 5 cosas más importantes que tienes que saber del Zika

El Zika es un virus transmitido por la picadura del zancudo Aedes Aegypti que en la actualidad amenaza a la población salvadoreña. Las mujeres embarazadas son las que deben tener mayor cuidado para disminuir el riesgo que su bebé pueda ser afectado.

1. Síntomas

Las estadísticas indican que 8 de cada 10 personas que adquieren Zika no presentan síntomas. Sin embargo, puede haber síntomas como sarpullido en la piel, fiebre no elevada, dolores de cabeza, conjuntivitis no purulenta y dolor muscular y/o articular.

2. Formas de transmisión

Además de las picaduras de los zancudos, la infección puede transmitirse por vía sexual: una mujer o un hombre que no se protejan durante un encuentro íntimo pueden infectar a su pareja, incluso si no presenta síntomas o si estos fueron leves.

El virus se transmite además vía vertical: de la madre al bebé durante el embarazo por medio de la placenta, lo cual puede acarrear diversas complicaciones

3. Riesgos en el Bebé

El desarrollo del Síndrome Congénito por el Virus del Zika del recién nacido incluye:

-Microcefalia

-Convulsiones

-Retraso en el desarrollo

La Microcefalia es la manifestación más severa. Esta es una malformación en la que los bebés nacen con la cabeza pequeña, por debajo de lo esperado para el sexo y la edad, impidiendo un desarrollo normal.

4. Entonces: ¿Cuál es la diferencia entre Zika, Dengue y Chikungunya?

En la infección por virus de Zika:

- No presenta síntomas en la mayoría de los casos

- Es el único de los tres que puede transmitirse por relaciones sexuales.

- Es el único que puede causar daños irreversibles a los bebés de una madre infectada durante el embarazo, causando malformaciones fetales y efectos en el sistema nervioso central.

En la infección por el virus del Dengue:

- Las fiebres son muy elevadas.

- Puede presentarse y complicarse con sangrado masivo que puede conducir a la muerte

En la infección por el virus de Chikungunya:

- Los dolores articulares son muy fuertes.

- Puede ser crónica y producir molestias por mucho tiempo.

5. ¿Cómo prevenir el Zika durante el embarazo?

Asociación PASMO con su proyecto #MamáSeguraBebéSeguro de Zika nos da consejos para prevenir la infección.

1. ¡Usa condón! Protégete en todas tus relaciones sexuales durante el embarazo para prevenir la transmisión sexual.

2. Lava, cepilla y tapa pilas, barriles y todos los utensilios que utilizas para almacenar agua para evitar la multiplicación de los zancudos

3. Usa repelente al menos 3 veces al día. Asegúrate que contenga DEET, Picaridin, IR3535, o aceite de limón de eucalipto, y sigue las instrucciones de aplicación del fabricante

4. Si no estás embarazada, y no tienes intención de tener un bebé, acude al servicio de salud más cercano para información sobre los métodos anticonceptivos o de planificación familiar.

5. Si tienes dudas sobre si fuiste infectado del Zika o fuiste infectado recientemente la planificación es una medida necesaria para prevenir daños en el bebé.

Si necesitas más información escribe a la fan page Cuídate Bien donde podrás encontrar asesoría profesional y personalizada.