Las carillas dentales no son una moda

Existe una tendencia a mejorar la autoimagen y muchas personas se están ocupando de tener una mejor presentación y proyección a través de la imagen de su sonrisa, eso es excelente, pero, es un error pensar que solo los dientes "blancos" y rectos cumplen con el concepto de cosmética dental. Muchos pacientes están visitando al odontólogo para expresar que desean colocarse carillas dentales de cerámica o de resina directa de color blanco en más de seis dientes, sin conocer que tienen su indicación específica. No son una vía "exprés" para resolver los casos y mejorar la estética de su sonrisa.

Las carillas dentales son procedimientos encaminados a un "enmascaramiento" de la porción frontal del diente con la finalidad de corregir problemas estéticos o algunas alteraciones patológicas en los dientes. Pero, el paciente no debe dejarse llevar que este tipo de tratamiento es la solución ideal para llenar sus expectativas.

Se debe considerar a conciencia el desgaste dental irreversible en el esmalte dental para crear el espacio necesario y que estas no se fracturen o desalojen a futuro. Existen muchas opciones de tratamiento el cual conserva la integridad de su estructura dental y obtener excelentes resultados.

Es un error querer corregir la mal posición dentaria que debe requerir un tratamiento de ortodoncia (alineación) ya que hay aspectos a considerar:

1) Mordida y hábitos: todo tratamiento rehabilitador debe ser debidamente analizado y estudiado ya que debe existir una correcta armonización entre dientes, músculos de masticación y articulación temporomandibular, de no ser así, podría traer otro tipo de consecuencias.

2) Mayor desgate: el querer corregir la mal posición , requiere de un mayor desgaste en la superficie del diente. Estudios recientes comprueban que un mayor desgaste en el diente con el grosor inadecuado del material dental provoca desalojo o fractura.

El promedio de durabilidad según varias investigaciones es de 3-5 años, por lo que se debe tomar en cuenta que no son opciones de tratamiento permanentes ni a largo plazo y que tienen su indicación específica.

El criterio de diagnóstico es de vital importancia para ofrecer las carillas como opción de tratamiento cosmético, por lo que no nos dejemos llevar por una "moda". Existen buenas y mejores alternativas de tratamiento que no "mutilan" dientes y conservan la integridad de la estructura dental, recuerden que una vez desgastado, no hay vuelta atrás.