Las consecuencias de no utilizar tu guarda oclusal apropiada

Siempre he considerado tan necesaria una guarda oclusal en boca como el hipertenso necesita de su pastilla para controlar la presión arterial. Controlar y manejar el hábito del bruxismo es uno de los mayores retos tanto para el odontólogo como para el paciente, ya que el objetivo es llevar la mandíbula a una posición ideal de relajación aunque se esté realizando el hábito, colocarle una guía en los dientes anteriores que le permita realizar movimientos de manera armónicos durante el hábito y que la guarda le brinde un efecto de relajación y amortiguación a la articulación tempormandibular (encargada de abrir y cerrar la boca), a los músculos de la masticación, que son los primeros en fatigarse, presentar dolor y espasmo.¿Qué sucede si el paciente bruxómano no utiliza la guarda? Pues pueden presentar diferentes consecuencias:* Desarrollar un síndrome de dolor miofacial en cabeza y cuello, que le ocasione dolores de cabeza intensos, muy parecidos a la migraña, pero no es migraña, dolor a nivel de los oídos al abrir y cerrar boca, incluso, ruidos articulares, fatiga extrema con sensación de no haber descansado lo suficiente, cansancio al masticar.* Sus dientes y principalmente restauraciones de resina o coronas dentales y aquellos dientes que han recibido tratamiento de canales, pueden fracturarse. He logrado diagnosticar fisuras en dientes, fisuras y fracturas en las raíces de los dientes, que por no proteger los dientes, terminan en extracción.* Migración de la posición de encías desde moderado a severa, exponiendo las raíces de los dientes ocasionando sensibilidad extrema y lesiones en los dientes de tipo no cariosas que se forman a nivel del cuello dental tipo cucharas.* Dolor de origen no dental, ya que el espasmo muscular “presiona” ciertas terminaciones nerviosas y musculares que causan “dolor de dientes”, pero no es propiamente del diente.* Sensibilidad en uno, varios o de manera generalizada.* Cambios en la mordida, ya que las fuerzas hacen que los dientes se muevan. Puede llegar a tener una mordida abierta o los dientes anteriores con efecto de “peineta”.Una guarda oclusal debidamente programada reorganiza la actividad nueromuscular, reduce a su vez la actividad muscular anormal y fomenta una relajación muscular, aunque no detiene el problema, ayudará en un 80 % a resolver parte del estrés muscular, es por eso que NO se debe colocar guardas blandas, ni acetatos sin programación y mucho menos un acetato en la arcada superior y otra en la inferior. Consulta a un especialista en esta área para que te brinde la mejor opción de terapia.