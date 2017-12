Las cuatro vacunas que necesitan los adultos mayores

Cerca del 30 % de las personas mayores de 65 años no se pusieron la vacuna contra la influenza el año pasado, aproximadamente dos tercios de todos ellos no recibió la vacuna contra el herpes zóster, también conocido como culebrilla, y 43 % no está al día con la vacuna contra el tétanos, de acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 2017.

Sin embargo, estas vacunas son importantes para la población de esta edad.

¿Qué tan efectivas son las vacunas?

El debilitamiento del sistema inmunitario que viene con la edad puede hacer que las vacunas sean menos efectivas. Tu cuerpo no responde creando tantos anticuerpos como lo haría si fueras más joven, explicó Schaffner.

No importa qué edad tengas, piensa que las vacunas no brindan necesariamente una protección completa.

Estas son las 4 vacunas que los adultos mayores deben tener al día (tu médico puede recomendarte otras en base a tu salud y preferencias) y te brindamos las mejores estrategias para ayudarte a maximizar su efectividad.

Vacunas clave

La vacuna contra la influenza

La vacuna anual contra la influenza es un imperativo para los adultos mayores. Hasta el 85 % de las muertes y el 70 % de las hospitalizaciones relacionadas con influenza estacional son de personas mayores de 65 años, de acuerdo con los CDC.

Fluad

Destinada para provocar una mejor respuesta del sistema inmunitario que una vacuna contra la influenza regular, también ha mostrado brindar una mejor protección en los adultos.

La vacuna neumocócica

Los adultos mayores tienden a desarrollar más complicaciones como la neumonía, infecciones en la sangre y meningitis, debido a la bacteria neumocócica, dijo el doctor Kennet Schmader, jefe de la división de geriatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke. La enfermedad neumocócica mata aproximadamente a 18,000 adultos mayores de 65 años cada año.

La vacuna contra el herpes zóster

La culebrilla, o herpes zóster, se presenta cuando el virus de la varicela, inactivo en la mayoría de los adultos que tuvo varicela en la niñez, se reactiva cuando son mayores. La condición generalmente involucra ampollas, y una alergia muy dolorosa.

La vacuna Tdap

Si no te pusieron la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tosferina), el refuerzo de la Dtap que te aplican cuando eres niño; cuando eras adolescente o adulto, vacúnate ahora.

Si vas a pasar tiempo con niños, es muy importante que te asegures de tener el refuerzo de la Tdap.