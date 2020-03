Las defensas necesitan ejercicio

El cuerpo humano tiene un importante catálogo de recursos para frenar las invasiones. La primera barrera es la piel, que además de marcar una frontera física tiene una microbiota que luchará para que cualquier microbio no le quite su territorio. Los virus respiratorios no penetran a través de ella, pero sí por las mucosas, que conforman la frontera en las cavidades del cuerpo comunicadas con el exterior. Son las que están en el interior de la nariz y la boca, por ejemplo, y por las que entran patógenos como el nuevo coronavirus.

El organismo también tiene recursos químicos como la lisozima de la saliva, una enzima que destruye las estructuras de algunos patógenos; y el pH ácido del estómago, un entorno hostil tanto para los patógenos como para los probióticos que algunas compañías ofrecen como aliados del sistema inmunitario.

Es cierto que la microbiota intestinal tiene funciones defensivas, que se basan en el hecho de que los microbios afincados en el tracto digestivo son reacios a que otros microorganismos ocupen su espacio. Pero influir en ellas es muy complicado. "Uno de los primeros problemas que tenemos es que un probiótico que tomamos por la boca pase la barrera gástrica", por los grandes cambios de pH que se producen, dice la endocrinóloga nutricionista del Hospital de La Princesa, Begoña Molina.

La última frontera del sistema inmunitario está compuesta por los "soldados", un vasto conjunto de entidades biológicas como los macrófagos y las células dendríticas, que se dedican a captar a los invasores y romperlos en pedazos llamados antígenos. Con ellos se confecciona la plantilla sobre la que trabajan los linfocitos B para generar anticuerpos.

El investigador del Instituto de Biología Molecular de Maguncia, en Alemania, Jesús Gil-Pulido señala que se han publicado estudios que concluyen que el ejercicio físico mejora la capacidad antimicrobiana de células como los macrófagos, que ralentiza el proceso de envejecimiento influyendo en la inmunosenescencia, que se refiere a la pérdida de capacidad del sistema inmunitario a consecuencia de la edad; y que afecta a un fino equilibrio entre la inflamación y la antiinflamación, lo cual es muy interesante porque entre las enfermedades asociadas con la inflamación figuran algunas tan importantes como el cáncer.

"La realidad es que no sabemos aún por qué el ejercicio es bueno, pero lo es", matiza. Según algunos trabajos, una sesión de menos de 60 minutos de ejercicio aeróbico, de intensidad de moderada a vigorosa, no solo aumenta la capacidad antimicrobiana de los macrófagos, sino que la actividad física también moviliza un aluvión de células implicadas en la respuesta inmunológica: los cambios en la circulación sanguínea hacen que los soldados lleguen a más tejidos, lo que aumenta la intensidad de su labor de vigilancia y acción. También se han publicado trabajos que indican que el ejercicio físico disminuye la concentración de hormonas del estrés como el cortisol, y cualquiera que haya pasado estresado largas temporadas ha podido comprobar que existe una relación con infecciones como las que provocan los resfriados.

Parece que un nivel de estrés de corta duración, que dure entre unos minutos y unas horas, es positivo para el sistema inmunitario, pero cuando se cronifica tiene efectos adversos, dice el investigador. Esto se debe, en parte, a efectos de hormonas cuya producción se altera en situaciones de estrés como el ya mencionado cortisol y la epinefrina.

"El papel del estrés a largo plazo en el sistema inmunitario constituye otro gran desconocido", dice Gil-Pulido. Pero hay estudios que señalan algunos efectos. "Se ha demostrado que es perjudicial en el desarrollo de tumores por disminuir la forma en la que se 'reconocen', se ha observado que aumenta las patologías autoinmunes, aunque seguramente esto se deba a un conjunto de muchos factores que el estrés pueda desencadenar; y se ha relacionado con una disminución de la lucha contra los patógenos", resume.

Lo mismo pasa con el sueño. Los científicos sugieren hace tiempo que, en general, hay que dormir entre 7 y 8 horas al día para mantener un sistema inmunitario adecuado. Pero no se sabe por qué dormir mal es perjudicial. "Se ha hablado, por ejemplo, de que hacerlo menos o más de las horas recomendadas se asocia con un incremento de marcadores de inflamación en el organismo, incluso que dormir poco está asociado con una mayor producción de un tipo de célula que está detrás del desarrollo de las placas de arteriosclerosis, responsables de eventos coronarios como los infartos y los derrames cerebrales. Esto último vuelve a poner de relieve que más no es sinónimo de mejor", apunta Gil-Pulido.