Las flatulencias pueden salir por tu boca si las retienes con frecuencia

Sabemos que para muchas personas puede ser vergonzoso dejar escapar un gas, esa mezcla de ruido y, en ocasiones, mal olor que se vuelve una molestia cuando estas acompañado por lo que evitas dejarlo salir.

Pero, esa retención de los gases -o como popularmente se conocen “pedos”- puede afectar tu salud de diversas maneras, por lo que no es recomendado realizar contener esas flatulencias con regularidad.

Especialistas firman que provocar que esas ventosidades no sean expulsadas por el ano podrían ocasionar inflamación en los intestinos e incluso provocar estreñimiento o cólicos si se realiza con frecuencia.

De acuerdo con una entrevista publicada en el sitio especializado The Conversation realizada a la profesora de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Newcastle, en Australia, Clare Collins, si no los dejas salir podrías acabar con mal aliento.

“Algunos gases se reabsorben y se exhalan con el aliento, así que no recomiendo convertir esto en una práctica habitual o acabarás con muy mal aliento”, dijo Collins al sitio web especializado.

Además, experimentarás dolor abdominal y estarás reteniendo flatulencias que cuando por fin los dejes salir tendrán un olor más fuerte por la acumulación que has hecho, por lo que es un factor a tomar en cuenta para no pasar un mal rato.

Se ha establecido que lo normal es que una persona pueda expulsar diez gases al día, por lo que si eres de los que tiene un fuerte olor debes buscar un espacio en donde no molestes a los demás, así la pena no será un problema y no te verás en la necesidad de aguantarlos.