Las innovadoras tecnologías que está ayudando a combatir el coronavirus en China y las preocupaciones que plantea

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

"Sin embargo, no debemos olvidar que realmente la parte 'menos sexy' de la tecnología ha jugado un papel en el control del coronavirus", dijo a la BBC.

La era del big data e internet

Más allá de los robots y los drones, China también ha movilizado su sofisticado sistema de vigilancia para controlar a las personas infectadas y establecer las cuarentenas.

Las cámaras de reconocimiento facial son comunes en China, y ahora las compañías están actualizando el software para escanear multitudes en busca de gente con fiebre o para identificar a las personas que no usan máscaras.

SenseTime, una empresa líder de inteligencia artificial, dice que su software para controlar la temperatura de una persona sin que haya contacto se ha implementado en estaciones subterráneas, escuelas y centros comunitarios en Pekín, Shanghái y Shenzhen.

La compañía también afirma tener una herramienta que puede reconocer rostros, incluso si usan máscaras, con un "grado de precisión relativamente alto".

Otra firma china de inteligencia artificial, Megvii, cuenta con un producto similar, que también se ha implementado en Pekín.

"Durante este difícil momento, vemos esto no como una oportunidad, sino como nuestra responsabilidad de aportar herramientas para combatir el Covid-19", dijo un portavoz de SenseTime a la BBC.

El periódico chino Global Times informó que las autoridades de la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan, han recibido cascos inteligentes que pueden medir la temperatura de cualquier persona dentro de un radio de 5 metros, haciendo sonar una alarma si se descubre que tienen fiebre.

Chengdu city, Sichuan Province, has armed #COVID19 epidemic control personnel with a high-tech smart helmet that can automatically measure passengers-by temperature when they enter a 5-meter range. The helmet will ring an alarm if anyone has a fever. pic.twitter.com/t56hpBwHVJ