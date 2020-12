Las relaciones de pareja y el efecto de la pandemia

Frente a la pandemia de covid-19 muchos países del mundo optaron por el confinamiento, como una estrategia de prevención, actividad que modificó las rutinas de trabajo, las formas de convivencia y hasta los hábitos de consumo.

La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Un aspecto que preocupa a los expertos es la salud mental, que engloba el bienestar emocional, psicológico y social.

Según la psicóloga, Dina Semsch, cada persona ha vivido la pandemia desde esquinas diferentes, para muchos ha sido una gran prueba porque se ha visto afectada la economía, la dinámica del hogar, no solo como pareja, sino en los roles como padres, situación que ha generado mucho estrés.

“Muchos hogares han pasado por situaciones bien difíciles, desde la enfermedad, la pérdida de trabajo o disminución de ingresos en el hogar, hasta la pérdida de un ser querido, y eso incide en la pareja, es aquí donde se vuelve importante haber desarrollado herramientas de negociación y comunicación previas a la pandemia”

Dina Semsch, psicóloga

Un punto preocupante, es la evidencia de los conflictos de pareja. De acuerdo a la especialista, muchas veces estos son preexistentes, por ejemplo, los problemas de comunicación que se iban postergando.

"La pandemia nos obligó a pasar mucho tiempo con nuestra pareja y todos esos roces que de alguna manera lográbamos evitar porque no estábamos presentes para que sucedieran, empezaron a ser parte de nuestro día a día y comenzaron a ser algo de lo que no podíamos escapar", explica.

Semsch detalla que además de la falta de comunicación, otros problemas frecuentes han sido la confianza y el hecho de compartir espacios de trabajo, situación que genera muchos roces.

"El tema de pasar tanto tiempo con alguien que estábamos acostumbrados a no pasar tanto, porque uno se iba, trabajaba, salía, veía a otra gente y regresaba a casa, no importa como estuviera la relación, tener esas vidas fuera del matrimonio es bueno, sano, es necesario, pero ahorita esa parte no existe", explica.

¿Cómo enfrentarlo?

Lo primero es la disposición. Ambas partes deben estar dispuestos a trabajar por la relación, señala la experta.

"La pandemia viene a disparar cosas que ya existían, estamos en situaciones con un estrés mayor, muchos se sienten ansiosos, poco dispuestos, impacientes, pero todas esas cosas de alguna forma han estado en evidencia en otras situaciones", aclara.

Por eso, comunicarse y llegar a un acuerdo es fundamental. Semsch destaca que las parejas siempre viven episodios estresantes, pero la pandemia fue completamente inesperada.

Hay que identificar el problema y abordarlo. Cada uno debe evaluarse como persona y no necesariamente ver dicha crisis como un punto de quiebre, sino como una oportunidad sustancial para mejorar la relación.

Mujeres equilibristas

La cantidad de responsabilidades aumenta el estrés. Cuando la mujer es la encargada de quedarse en casa debe coordinar todo, y ahora no cuenta con todo el apoyo de antes, por ejemplo que los hijos se vayan a estudiar en la mañana, sobrecarga su rol como madre, profesional y esposa.

Es posible que la pareja no vea las necesidades del hogar o no esté consciente de ellas, eso no quiere decir que no desea participar, muchas veces no sabe cómo hacerlo.

La experta destaca la importancia de que la pareja colabore con las actividades del hogar, también involucrar a los hijos, si los hay. Esto tiene un impacto positivo en la armonía del hogar y fortalece las relaciones.

Si no se puede rescatar la relación, debe terminarse de la mejor manera, tener la tranquilidad de que se hizo todo y seguir adelante, agrega Semsch.