LoncheraSaludable: El sobrepeso y la obesidad son temas que no deben tomarse a la ligera

Lee también

Estadísticas de la OMS y el MINSAL expresan que el índice de sobrepeso y obesidad en menores de edad es alarmante, ya que en el país un 23.3% de pequeños entre siete y nueve años lo padecen. Esto es muchas veces motivado por malos hábitos alimenticios y la incorrecta nutrición que inicia en casa.Los pequeños, y en especial quienes se encuentran en la etapa preescolar y en estudios de primaria, son quienes están más vulnerables a aprender los malos hábitos alimenticios; es deber de los padres inculcar los buenos hábitos desde la lonchera escolar. Contrario a lo que parece, preparar una lonchera saludable e inculcar hábitos saludables no es una tarea imposible, pues su preparación debe ser sencilla y divertida, con la cantidad adecuada y cuidando que posean un alto valor nutritivo.De acuerdo con el Instituto de Nutrición YES (INYES), una adecuada nutrición infantil debe tener tres componentes. El primero son los alimentos con macro y micronutrientes que aporten proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. El segundo es la hidratación, que se refiere a la ingesta de líquidos de acuerdo a la edad y el tercer componente se refiere al ejercicio físico. Una lonchera saludable debe tener una porción de lácteos, una porción de fruta, una porción de carbohidrato y una porción de proteína y grasa.LONCHERA SALUDABLELUNES1 yogur1 manzana en trocitos1 /2 sándwich con pan integral que incluya una rebanada de queso mozzarella y una lasca de jamón de pavo1 botellita de aguaMARTES1 yogur7 uvas verdes1 dobladita, que se prepara con una rapidita, 2 cucharaditas de queso mozzarella y queso cheddar rallado1 botellita de aguaMIÉRCOLES1 yogur1/2 taza de melón en trocitos4 palitos de pan y 2 cucharadas de queso crema1 botellita de aguaJUEVES1 yogur8 fresas en rodajas1/2 sándwich de pan integral con una cucharadita de queso crema y una rebanada de queso procesado1 botellita de aguaVIERNES1 yogur1 mandarina pequeña3 rollitos de pan con queso procesado1 botellita de aguaEDUCANDO EN NUTRICIÓNEl programa educativo del Instituto de Nutrición YES (INYES) se encarga de impartir charlas educativas a los niños y niñas en colegios, centros escolares e instituciones educativas sobre nutrición saludable, hidratación y actividad física. Las charlas están encaminadas principalmente a estudiantes de prekínder, kínder y preparatoria; así como a los pequeños de primer ciclo de primero, segundo y tercer grado, ya que considera que es en las primeras etapas del desarrollo infantil cuando es más importante crear los buenos hábitos de alimentación."El programa educativo ya tiene nueve años de estar funcionando y se preocupa por inculcar hábitos de una buena alimentación, fomento de tomar agua, realizar actividad física", expresa Karla Mirón, nutricionista del Instituto de Nutrición YES.Con el nombre de “Misión Nutrición: Una aventura llena de conocimiento” es reconocida la nueva etapa del programa educativo que tiene como misión crear una aventura para aprender a alimentarse adecuadamente. Todo esto se realiza de forma amena cuando un astronauta va a una base lunar en donde se encuentra la fábrica de Yogurt YES y quesos y cremas Lactolac, y son los niños los encargados de ayudarle al astronauta Yes Man a llegar por medio de pasos en donde se les enseña alimentación saludable, hidratación adecuada y una actividad física idónea."Creamos el concepto para que aprendan de una manera diferente y significativa, para que en su memoria se guarde el conocimiento de alimentarse de una manera adecuada", expresó la profesional en nutrición.En el 2016 se alcanzaron 312 instituciones educativas, con un alcance de más de 27,000 niños y niñas. Este año se tiene planificado un crecimiento hasta alcanzar alrededor de 360 centros educativos al finalizar este año y así lograr llegar con el programa a 32,000 niños de diversas regiones del país. Para más información sobre nutrición, visita www.blog.lactolac.