Los alimentos que no deben faltarte en casa durante la cuarentena

Para la mayoría de personas tener que estar en casa por varios días puede implicar un cambio grande en todas sus rutinas e incluso en la alimentación. Para no descuidarla, primero debe considerar que estar más tiempo en casa le permite dedicar mayor atención a la organización de compras de alimentos naturales en el supermercado, cocinarlos en casa y consumirlos con la familia de la forma más tranquila y atenta posible.

“Recordemos que, aunque no puedas ir a sentarte a un restaurante, si decides pedir comida puedes optar por comidas un tanto más equilibradas nutricionalmente y no solo aquellas sometidas a frituras profundas, altas en sodio (no siempre con sabor salado), azucares, entre otros componentes que sirven como preservantes y potencializadores del sabor”, indica la nutricionista clínica, Guadalupe Argueta.

Argueta recomienda ciertos alimentos que no deben faltar en tu alacena para una lrga temporada en casa:

1. Alimentos fuentes de energía, los no perecederos principalmente: son aquellos cereales que se adquieren en seco, de larga duración y que se pueden ir elaborando en base a la necesidad, entre estos: arroz, frijol, maíz o harina de maíz, garbanzo, lenteja, quinoa, pastas, avena, etc.

2. Alimentos formadores, esenciales para mantener tejidos del organismo saludables: los aminoácidos esenciales contenidos en estos alimentos no los produce el cuerpo y es importante brindarlos en la dieta. Alimentos como: el pollo, res, pescado, cerdo, huevo, leche, yogurt, algunos quesos y embutidos contienen proteínas (nutriente formador). Los niños tienen necesidades más bajas.

3.Grasas: hoy más que nunca no las elimine. Muchas vitaminas liposolubles que elevan el sistema de defensa del organismo tienen necesidad de grasa para ser transportadas y absorbidas. El aceite vegetal, aguacate, semillas, margarina, crema son algunas fuentes de grasa, en especial en personas con enfermedades cardiovasculares o con colesterol, triglicéridos elevados o hígado graso. La nutricionista recomienda moderar las grasas de origen animal, ya que estas pueden ser más saturadas y contienen colesterol. Mientras que las de origen vegetal, como las almendras y aceite de oliva o canola, contienen más grasas cardioprotectoras y antiinflamatorias como el Omega 3.

4. Frutas y verduras: Ocupan el primer lugar en el aporte de antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra y agua. Asegúrese de incluirlas en el 50% de sus compras, con ingesta de 3 a 5 porciones al día. Intente variar color, combinar sabores y presentarlas de forma agradable y divertida para cultivar y reforzar el hábito de comerlas cada día. De esta forma, podrá prevenir alteraciones como el estreñimiento, una condición común en situaciones de estrés.

5. Sazón al natural: Sazone con hierbas frescas o secas, use menos condimentos artificiales al preparar los alimentos de casa, en especial, personas con hipertensión, enfermedad renal, y diabetes. Se recomienda el uso de sal solo al preparar alimentos.

6. Eventualmente puede que tenga que hacer uso de sopas de sobre, alimentos y bebidas enlatados. Eso no estará mal, ni debe alterar su salud si es esporádico y no una rutina cada día.

“La nutrición se trata de equilibrar, no de eliminar grupos de alimentos y dejar de disfrutar tus comidas. Al tener una alteración de salud en particular o prácticas especiales de alimentación como el vegetarianismo, es importante mantener control con el médico tratante y tu nutricionista clínica para asesorar de forma personalizada, prevenir deficiencias y enfermedades”, agrega.

Además aconseja nunca dejar de tomar los medicamentos recetados, mantener una hidratación óptima, de 1.5 a 2 litros de agua en adultos, y actividad física diaria, moverse al menos 30 minutos cada día.

Aconseja: Lic. Guadalupe Argueta, nutricionista clínica en CNC, cel.: 7378-8276.