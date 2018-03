Los cinco alimentos que seguramente lavas y no debes hacerlo

Muchas veces cuando intentamos llevar a cabo una deliciosa receta de cocina y no somo

expertos en ello solemos cometer ciertos errores de novatos, por ejemplo: ¿sabías que hay

ciertos alimentos que no debes lavar y lo haces? Por ello nosotros queremos decirte cuáles son para que definitivamente los alejes del agua y el jabón.

Pollo

De acuerdo con la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido -FSA- el pollo crudo no debería de ser lavado porque al hacerlo es más probable que se contamine con bacterias dañinas para la salud como la salmonella. Lo recomendable es cocer o hervir dos veces.

Pescado

Al igual que el pollo el hecho de lavar el pescado antes de cocinarlo no ayudará a eliminar las bacterias acumuladas sino todo lo contrario, puede contrær nuevas y más dañinas. Así que la Food And Drug Administration -FDA- recomienda que si el pescado se come crudo se congele antes de usarlo o bien si es caliente que se cocine perfectamente.

Carne

La carne de res, cerdo o ternera tampoco se debe lavar pues del mismo modo que los puntos anteriores; el agua y el jabón no eliminan las bacterias de estos alimentos, así que si realmente quieres erradicar todo microorganismo dañino tienes que dejar de cocinar bien la carne.

Huevo

De alguna manera hay una creencia popular que radica en lavar los huevos antes de cocinarlos para eliminar las bacterias; sin embargo, esto es completamente innecesario pues su cascarón es muy delgado pero lo suficientemente resistente para no permitir el paso de ninguna bacteria al interior; por otro lado si por fuera los notas muy sucios o con excremento sí lávalos con cuidado y sin dejar rastros de detergente en ellos.

Hongos

Los hongos, setas y derivados sí se deben lavar; lo importante aquí es que NO los dejes remojar porque este tipo de vegetales son absorbentes; así que si hay alguna bacteria en la tubería o en el agua es muy posible que la contraigan.