Los enemigos silenciosos

Aun cuando algunos síntomas se presentan, el paciente puede llegar a "pasarlos por alto" y no buscar la asistencia médica apropiada, frente a una enfermedad conocida como cardiometabólica. Según reveló el Dr. Carlos Chávez y González internista, endocrinólogo y diabetólogo del Centro Cardiometabólico (CCM), el primer paso para seguir un tratamiento adecuado es recibir el total compromiso por parte del paciente.

Las enfermedades cardiometabólicas son todas aquellas que junto a los factores de riesgo pueden llegar a desencadenar otras complicaciones, por ejemplo eventos cardiocerebrales.

Chávez y González explicó que estas no llegan por sí solas y que se ven determinadas por dos principales aspectos: los genéticos y los ambientales.

De estos, la primera que lo que hace es empujar a que se desarrolle; y la segunda, "determina que lo que está predispuesto en nosotros, aflore".

La sombrilla de las enfermedades cardiometabólicas es bastante amplia y entre ellas se encuentran sobrepeso, hipertensión, dislipidemia (elevación anormal de concentración de grasas en la sangre) y diabetes.

"Primero hay que saber escuchar al paciente. Estas enfermedades responden a conductas", indicó el médico y ahondó que esto puede ser controlado por medio de nuevos hábitos saludables.

"Lo que se dice de la enfermedad cardiovascular o cardiometabólica es que 17.5 millones de muertes están asociadas a ellas y que para 2030 se proyecta a que vayan a ocurrir 24 millones de muertes", detalló Chávez y González. Cifras alarmantes que como centro los ha llevado a desarrollar otras medidas.

Aporte para la salud en CCM

Este año el Centro Cardiometabólico (CCM) celebra 11 años de tratar a pacientes con estas enfermedades en el país y como parte de su Responsabilidad Social han creado grupos de acción, con los cuales buscan generar un compromiso no solamente con otros especialistas o pacientes, sino también con la población a través de estudios y capacitaciones.

"Como centro hemos podido ofertar una atención más integral de las enfermedades cardiometabólicas y para eso contamos con laboratorio clínico, profesionales de la nutrición, terapia del ejercicio, enfermería, cardiólogos, endocrinólogos e imagen para realizar estudios más ampliados", dijo el especialista. "No solo atendemos la parte de estilo de vida, sino también cuidamos desde la consulta hasta los estudios cardiovasculares", agregó.

De igual forma hizo hincapié en que vale la pena generar conciencia respecto a las enfermedades cardiometabólicas, ya que en los últimos años se han convertido en las mayores causas de muerte en el mundo y estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo confirman.

Según datos de la OMS –por ejemplo–, cada año el sobrepeso y la obesidad provocan al menos 2.8 millones de muertes, siendo el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, en datos arrojados en 2014.

Además, el sobrepeso y la obesidad causan el 44 % de la diabetes, el 23 % de las enfermedades del corazón y entre el 7 % y el 41 % de ciertos tipos de cáncer, indicó la agencia de información Efe.

En perspectiva con la cardiología

La Dra. Verónica Díaz del Valle de Chávez es cardióloga y también forma parte de los profesionales que brindan asistencia y estudian estas enfermedades en el CCM.

"La situación cardiovascular es bien alarmante. Ya que en el mundo es la principal causa de muerte (33 %) seguida por el cáncer y esta es una situación que no difiere mucho en nuestro país ya que tenemos una población con mayores morbilidades. La prevención funciona, pero para poder disminuir las cifras tenemos que educar al paciente e informarle que no se cura. Pero el control efectivo de estos factores de riesgo (tabaquismo, consumo excesivo de alcohol) es lo que nos va a llevar a prevenir las enfermedades y a tener una población que envejezca con calidad de vida y no con mayores morbilidades (enferma)".

La mejor forma de evitar las enfermedades cardiometabólicas y reducir los riesgos cardiovasculares son adoptar una vida más saludable que incluya ejercicio físico como caminar, peso saludable, dieta balanceada, evitar el tabaco y bebidas alcohólicas.

El tratamiento adecuado debe ser integral. Que comprenda atención biomédica, es decir, centrada en la enfermedad en el que ejecuta el tratamiento. Y psicosocial que busca darle atención a la persona afectada.

Como individuos no esperar a presentar síntomas. Si en la familia hay personas que han tenido algún evento cerebrovascular, diabetes, u otras, tienen que realizarse un chequeo con un especialista sin esperar a que se presenten los primeros síntomas.

Sensación de cansancio, dolor de cabeza, mareo, trastornos en el sueño, inflamación en los pies, sobrepeso y palpitaciones.