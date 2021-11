Los peligros de una prediabetes

La prediabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre son de 100 a 125 mg/dl (miligramos por decilitros), no los suficientes como para diagnosticar diabetes en el paciente. Dado que los niveles de glucosa en una persona diabética son igual o superior a 126 mg/dl. Demasiada glucosa en la sangre puede dañar el cuerpo con el tiempo, generando así la prediabetes.

La prediabetes es diagnosticada con una prueba de glucosa en ayunas

Para diagnosticar un paciente con prediabetes basta con un análisis de sangre conocido comúnmente como "prueba de glucosa plasmática en ayunas". Esta prueba mide el nivel de azúcar en las personas, por lo que el paciente no debe ingerir alimentos o bebidas ocho horas antes de la toma del examen.

De acuerdo a Dulía Contreras, médico endocrinóloga de Endoclínica El Salvador, "la prediabetes no tienen ningún síntoma, de hecho, se diagnostica cuando se toma una prueba del nivel de azúcar y el paciente presenta valores alterados en la glucosa".

Por lo tanto, por no presentar síntomas previos, el paciente corre el riesgo de adquirir otras enfermedades graves. Contreras afirma que "con la prediabetes el paciente puede llegar a tener hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos e hígado graso, que son enfermedades que están ligadas a la prediabetes y diabetes".

Por esa razón, es importante conocer ciertas características que tienen las personas que desarrollan la prediabetes; estas son, generalmente, personas que tienen sobrepeso, un estilo de vida no saludable, no realizan ejercicios físicos, no llevan una dieta adecuada y además tienen antecedentes de diabetes en su familia, asegura Contreras.

La prediabetes es un paso para la diabetes tipo 2

Tener prediabetes es un llamado de alerta para que el paciente tome medidas realizando ejercicio constantemente y chequeando su glucosa una vez al año para poder prevenirla. "Es importante un chequeo a tiempo, ya que al no ingerir alimentos saludables se está en peligro de desarrollar una prediabetes y esta es la etapa antes de una diabetes tipo 2", afirma la especialista.

El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. La diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre.