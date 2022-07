La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E.

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Hepatitis, la fecha busca concienciar sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y causan enfermedades como el cáncer de hígado.

Tipos de la enfermedad

Estos son los tipos de hepatitis que existen, un panorama general del virus a nivel mundial, su forma de transmisión y prevención, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hepatitis A

Provocó aproximadamente 7134 defunciones en 2016, el 0,5 % de la mortalidad por hepatitis víricas.

La hepatitis A es una virosis hepática que puede causar morbilidad de moderada a grave.

El virus de la hepatitis A (VHA) se transmite al ingerir alimentos o agua contaminados o por contacto directo con una persona infectada.

Casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida.

La prevención es la vacuna.

Hepatitis B

296 millones de personas padecían infección crónica por el virus de la hepatitis B en 2019.

La hepatitis B es una infección vírica que afecta al hígado y puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica.

El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite de madre a hijo durante el parto, por el contacto con sangre u otros líquidos corporales (durante las relaciones sexuales con una pareja infectada) las inyecciones sin suficiente protección frente a riesgos, la exposición a instrumentos afilados.

Puede causar complicaciones y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer de hígado.

La prevención es la vacuna.

Hepatitis C

Hay 58 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C.

El virus de la hepatitis C (VHC) causa infecciones agudas y crónicas. Las infecciones agudas suelen ser asintomáticas y, en su mayor parte, no conllevan riesgo mortal.

La transmisión del virus es sanguínea; la mayoría de las infecciones se producen por exposición a la sangre debido a prácticas de salud poco seguras como transfusiones.

El virus puede causar hepatitis aguda o crónica, que varía en gravedad desde una enfermedad leve hasta una enfermedad grave de por vida y puede provocar ?cirrosis hepática y cáncer.

No existe vacuna para prevenir el virus.

Hepatitis D

La hepatitis D (VHD) afecta en el ámbito mundial a casi el 5% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB).

El virus de la hepatitis D (VHD) requiere la presencia del virus de la hepatitis B (VHB) para replicarse.

Las vías de transmisión del VHD son similares a las del VHB, es decir, la transmisión se produce por contacto percutáneo con sangre o productos sanguíneos infectados.

La infección simultánea por el VHB y el VHD se considera la forma más grave de hepatitis vírica crónica, dada su progresión más rápida hacia el carcinoma hepatocelular y la muerte por causas hepáticas.

No existe vacuna, suele administrarse la de Hepatitis C.

Hepatitis E

Se estima que cada año hay unos 20 millones de casos de infección por el VHE, de los cuales 3,3 millones presentan los síntomas de la enfermedad.

La hepatitis E es una enfermedad hepática debida a la infección por el virus de la hepatitis E (VHE).

El virus se transmite por la vía fecal-oral, principalmente a través de agua contaminada.

La infección suele disminuir espontáneamente y desaparecer en varias semanas. Sin embargo, a veces causa hepatitis fulminante (una insuficiencia hepática aguda), una enfermedad grave que puede ser mortal.

No existe vacuna para prevenir el virus.