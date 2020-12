Máquinas que ayudan a predecir el riesgo de enfermar de párkinson y alzhéimer

Ahora bien, recordemos que, por mucho que un modelo de machine learning pueda hacer un buen trabajo, el riesgo genético es solamente una parte de la ecuación. Una estimación del riesgo con aplicaciones prácticas requiere, además, tener en consideración variables como la edad, la medicación o los hábitos de los pacientes.

El caso particular del párkinson

Tomemos, por ejemplo, el caso de la enfermedad de Parkinson a edades avanzadas. El último estudio GWAS, en el que participamos los autores de este artículo, identificó hasta 90 variantes diferentes en el genoma humano asociadas con el riesgo de padecer la enfermedad. Y sabemos que esto no para aquí. Es de esperar que ese conjunto de variantes sea más grande a medida que se añaden más personas al estudio y se mejoran las técnicas de detección y tratamiento de las variantes en el ADN.

¿Dónde está el límite entonces? Determinadas estimaciones sugieren que la carga genética del Parkinson está cerca del 30%. Es decir, hasta casi un tercio del riesgo total de padecerlo podría calcularse simplemente buscando en nuestro ADN. Esto es muy interesante ya que abre nuevas puertas a la creación de instrumentos de apoyo al diagnóstico temprano. Tan solo usando ADN, podríamos pronosticar párkinson hasta con un 80% de precisión. Cantidad a todas luces insuficiente para automatizar el diagnóstico. Sin embargo, es lo bastante interesante como para plantearse utilizar asistentes software que ayuden a los médicos a la toma de decisiones a la hora de priorizar casos o elegir los mejores tratamientos personalizados.

Parece indiscutible que la inteligencia artificial mejorará la atención al conjunto de las enfermedades neurodegenerativas.

