Marcapasos como oportunidad de vida

Sin duda, uno de ellos es el marcapasos, el cual se utiliza para hacer que tu corazón lata de manera más regular, en caso de tener un latidoirregular (arritmia), particularmente cuando el ritmo es lento. En otras palabras un marcapasos es un pequeño dispositivo que por impulsos eléctricos ayuda a controlar los latidos del corazón. Éste consta de dos partes: el generador de pulso que es donde se almacena una batería y el circuito eléctrico que regula la frecuencia de impulsos eléctricos enviados al corazón. La otra parte son los electrodos que son de uno a dos cables aislados, flexibles que se colocan en las cámaras derechas del corazón (aurícula y/o ventrículo) y envían los impulsos eléctricos que se ajustan a una frecuencia cardíaca programada de base, usualmente de 60-70 latidos por minuto.

La colocación del marcapasos es un procedimiento quirúrgico, la mayoría de veces se realiza con anestesia local para evitar el dolor en los sitios de incisión, se insertan uno o más electrodos flexibles y asilados en una vena principal (subclavia) debajo o cerca de la clavícula y se guían hasta el corazón, usando imágenes de rayos X. Un extremo de cada electrodo se asegura en la posición correcta en el corazón y el otro extremo se conecta al generador de pulso, que suele implantarse debajo de la piel justo por debajo de la clavícula. El marcapasos se programará para que adapte a las necesidades de elector estimulación que el corazón y el cuerpo necesite.

Muchos de mis pacientes a quienes les he implanta do un marcapasos me preguntan sobre cuáles son los cuidados, cuánto tiempo lo llevarán consigo o si podrán tener una vida normal. Antes de responder, se debe conocer que al imitar la acción del corazón, los efectos del marcapasos son sumamente positivos y su efecto es inmediato

Respecto a los cuidados es importante que la persona conozca que puede tener una vida completamente normal, incluso puede retomar la actividad física a los pocos días de haber colocado el dispositivo. Sin embargo, es necesario que el paciente no esté cerca de imanes, notificar cuando pase por detectores de metales (aeropuertos), no levantar objetos muy pesados y sobre todoque tenga siempre los controles indicados por su especialista. La batería del dispositivo puede durar en promedio 10 años y puede cambiarse cuando el caso lo amerite.

Recuerde que la colocación del marcapasos debe realizarse por un profesional capacitado que esté apto para aplicar las nuevas tecnologías. Si usted tiene una duda respecto al diagnóstico, colocación y uso del marcapasos, puede escribirme.