“Maskacne”, acné y mascarillas

Y el acné o la dermatitis de contacto quedará, siempre en un tercer plano. De esta alergia o acné, no te vas a morir, del covid-19 sí (en algunos casos), por lo tanto, el usar la mascarilla, es lo más importante.

Si ha tenido acné se le puede incrementar debido a la mascarilla, hay diversos tratamientos para ellos, los cuales, aplicamos en la clínica y además se le da su prescripción, pero para evitar el acné o la dermatitis por el uso inadecuado de la mascarilla, les recomiendo:

1. Usar mascarilla, que lleve filtros, no uses mascarilla de tela, no te proteje contra el covid-19, pero te da reacción.

2. Si usa una mascarilla quirúrgica, debe de ser descartada después de una jornada de trabajo, no debe de dejarla, sobre un escritorio o un sillón. Repito: debe de ser descartada cuando no la use más.



3. Si quiere maquillarse, hágalo, pero solo sus ojos, no en mejillas, labios ya que el maquillaje “ensucia su mascarilla” y, por lo tanto, el tener tapada su cara con ella, le va a empeorar una alergia o su acné.

4. Si ud trabaja fuera de su hogar, NUNCA se quite la mascarilla. Hay personas que se la ponen solo si tienen alguien frente a ella y colocan la mascarilla donde sea. Error, recibirás el polvo y no tienes el cuidado en mantenerla bien.



5. Si ud es una persona con problemas respiratorios, se le aconseja, utilizar mascarilla KN95, diaria, sin repetirla, al día siguiente. Si no esta en área de salud, entonces, la puede repetir a la semana, no al día siguiente y debería de guardarla en una bolsa de papel. El error de muchos es que se ponen estas mascarillas, la misma tres dias seguidos y este es un error que hace que todo empeore.



6. Las mascarillas son de uso personal, no se debe de prestar o que alguien mas la use, por ejemplo ud tiene su cepillo de dientes personal ¿verdad? pues así es la mascarilla. Es personal, no se comparte.



7. Cuando se la pone o cuando se la quita, debe de lavarse sus manos con agua y jabón.



8. La mascarilla no se debe de lavar con alcohol o con gel. NO se lava, si esta sucia, descártela.



9. Si es persona que trabaja en campo, en ventas, y anda al aire libre, con sudor y sol, esa se debe de descartar después de trabajar. Lavarse bien su cara e irse a su casa, con otra mascarilla (si está en su posibilidad).

Espero que estas recomendaciones sean de mucha utilidad para su rostro y, sobre todo, para evitar complicaciones.

Y recuerda siempre, siempre debes de estar usando tu mascarilla, cuando estas fuera de casa. SIEMPRE.