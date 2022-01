Meditación el puente a la felicidad interior

Sara Lim inició la meditación a los 15 años. Actualmente tiene 28 y desde hace nueve ayuda a otros a encontrar la verdad, las respuestas, la sanación y el equilibrio interno, como guía de meditación. Su experiencia le permitió encontrar cambios positivos que este método puede aportar a la vida de diversas personas.

"Nosotros enseñamos un método que nació en Corea del Sur, no solamente es relajación y respiración y cosas así, este método es diferente, porque se trata de limpiar la mente, ir desechando y descargando todo lo que uno fue acumulando durante su vida, y no solamente eso, sino cosas que también se cargan y heredó de sus ancestros", explica Lim.

Junto a Sebastián Jara integran el equipo de Meditación El Salvador y ofrecen un acompañamiento paso a paso en el proceso de autodescubrimiento. Aseguran que generalmente las personas buscan tranquilidad, felicidad, satisfacción y alegría afuera de sí; por ejemplo: "me siento mal" y salgo, "me siento mal" y quiero comer algo rico, comprarme algo, viajar. Pero eso no se termina, las personas vuelven a sentirse mal luego de dichas actividades.

"La meditación es ponerle un fin a eso. ‘Voy a estar bien, en todo momento, pase lo que pase, haga lo que haga, no importa si estoy en la casa o afuera, o con quien esté’. Es realmente tener esa felicidad interior sin seguir buscando afuera", agrega Lim.

Jara expone que hay muchas técnicas para meditar, pero recomienda a las personas que nunca lo han hecho buscar una guía para tener un camino más claro, aunque destaca que es necesario mucho tiempo y paciencia para practicarlo.

"Algunos piensan que sentarse a meditar es dejar la mente en blanco, no pensar nada, pero en realidad es un proceso, porque al inicio uno puede estar meditando y al mismo tiempo pensar en lo que tiene que hacer mañana, pero poco a poco va a ser diferente, no es algo que a la primera va hacer bien", manifiesta Jara.

Aunque explican que es un proceso y cada persona lo vive de manera diferente, algunos de los beneficios que aporta la meditación incluyen: mejorar el sueño, descansar la mente, dejar de pensar e imaginar cosas y centrarse en el presente. Ayuda a eliminar pensamientos innecesarios y mejora la concentración.

"A veces uno quiere un beneficio más puntual, uno dice ‘tengo ansiedad, quiero quitarme eso’, pero se da cuenta que va más allá, pueden ser todo lo que guardamos y que inconscientemente no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ello: al estrés y ansiedad, lo importante es aprender a conocer sentimientos, cargas, expectativas y soltar eso", explica Jara.

Los guías de meditación revelaron que el método que imparten tiene siete niveles y busca desechar. Advierten que no es de un día para otro y lo más importante es la voluntad para querer lograr ese cambio, es un proceso que implica paciencia y tiempo, pero tienen claro que si la mente está más tranquila todo cambia.

"A medida que uno va cambiando su mente naturalmente se va volviendo más alegre, paciente, positivo, pero generalmente queremos cambiar esas cosas externas sin cambiar nuestro interior, por eso cuesta tanto", concluye Lim.

Meditación El Salvador cuenta con un centro de meditación y también ofrecen clases virtuales, donde acompañan y motivan de forma individual o en grupo a los interesados.