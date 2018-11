Métodos anticonceptivos, tus mejores aliados para ser libre, pero responsable

Si desde ya disfrutas, ¡imagínate hacerlo sin preocupaciones! Existe una variedad de métodos anticonceptivos que puedes usar para prevenir un embarazo y garantizar una paternidad y maternidad responsable sin dejar que esta te sorprenda a ti. Porque no, los métodos anticonceptivos no solo son condones.

Y, aunque puedes escoger entre los que tienen textura, lubricante, retardantes, de uva o el sabor que te guste, el condón masculino solo es uno de los anticonceptivos más populares. Pero si eso no es para ti, no te agrada o no te acostumbras a su uso, existen otras opciones que puedes tomar en cuenta y que pueden adaptarse a tu estilo de vida y al de tu pareja.

¡Esto no se te tiene que pasar por alto! Para escoger un método anticonceptivo no depende solo de ti, es una decisión en pareja, ya que ambos gozarán de sus beneficios. Por otro lado, también debes de tomar en cuenta que existen métodos a corto y largo plazo, para posponer esa caóticamente hermosa vida de padres, como suelen describirla, si así lo deseas.

Por ejemplo, si eres mujer y no quieres someterte a un régimen diario o mensual de planificación, puedes utilizar el DIU, una pieza que colocan en el interior de tu útero para evitar embarazos. Es muy discreto y nadie notará que lo usas, además, puedes usarlo hasta por 10 años sin tener ningún problema durante tus relaciones sexuales. ¿Ves? ¡Es un disfrutar sin preocupaciones!

También, si buscas evitar esa rutina diaria, semanal o mensual, puedes optar por un Implante Hormonal Subdérmico, que te brinda una protección de hasta por tres o cinco años. Es súper seguro y no requiere de controles médicos frecuentes.

De igual forma, no puedes dejar de lado los anticonceptivos más comunes como las pastillas anticonceptivas que ¡hasta las terminarás amando! Su dosis diaria te reducirá esos infernales cólicos menstruales, regulará tu menstruación y hasta te podría ayudar a tener un rostro de envidia, porque en algunos casos evita el acné.



La inyección anticonceptiva es similar. ¡Segura, práctica y discreta! Es fácil de obtener y puedes iniciar o finalizar su uso cuando desees. Eso sí, debes de estar pendiente del tiempo, para que no se te pase la fecha y no te lleves una sorpresa.

Si aún te has quedado un poco en las nubes en cuanto al método que más te conviene, puedes visitar la Fanpage Úsala Bien, que ofrece asesoría profesional,de forma confidencial, sobre este tema.

Además, remiten a posibles pacientes a clínicas médicas de atención especializada para jóvenes, con cupones especiales para la colocación o compra del método anticonceptivo que quieras. Sigue la pista de su campaña #ÚsalaBien y no te desentiendas de la responsabilidad sexual que tienes.