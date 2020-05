Mitos sobre la alimentación en covid-19

A pesar de los avances notables de la ciencia, la humanidad enfrenta esta pandemia con mucho temor e incertidumbre, no sólo por la naturaleza altamente contagiosa de la enfermedad y la falta de una vacuna o cura específica, sino también gracias a la enorme cantidad de información que satura la redes sociales, lo que provoca que las personas reciban noticias falsas o sin fundamentos científicos.

Uno de los temas que más controversias genera es la alimentación o dieta y el papel que ésta podría tener para ayudarnos a prevenir o tratar la infección por coronavirus. En ese sentido, el artículo enumera comentarios alrededor de algunos mitos de alimentación y covid-19:

El consumo de licor o zumos de frutas ácidas no son capaces de destruir el virus ya que el grado el alcohol en las bebidas tales como el tequila es menor al que contienen las soluciones desinfectantes. De la misma manera, la acidez de los alimentos en la boca no es capaz de prevenir la entrada del virus a nuestro organismo.

Las dietas de moda como la dieta alcalina o la dieta cetogénica no son capaces de prevenir la infección por coronavirus. Todos los alimentos alcalinos de hecho pasan por el estómago y se vuelven ácidos gracias a los jugos digestivos. La sangre mantiene un rango constante de pH gracias a mecanismos complejos, de tal forma que los alimentos no pueden mantener nuestra sangre alcalina permanentemente. Las dietas de moda, como la cetogénica pueden aumentar ciertos riesgos si no son supervisadas por un especialista en nutrición, ya que con frecuencia se relacionan a menor consumo de algunas vitaminas y minerales esenciales para nuestro sistema inmune, y también pueden provocar perdida de musculo, el cual es vital para nuestras defensas y para asegurar la función respiratoria.

La transmisión del virus a través de los alimentos no es una fuente común de contagio.

Los estudios demuestran que el virus se transmite con más facilidad por el aire a través de pequeñas gotas y por contacto con superficies tocadas por los enfermos. Para el adecuado manejo de los alimentos, la OMS recomienda no mezclar alimentos cocidos con crudos, realizar adecuado descongelamiento (en refrigeración, no a temperatura ambiente), cocinar adecuadamente los alimentos, y aplicar el lavado de manos. Si tienes síntomas respiratorios, debes evitar participar en la preparación de alimentos y usar mascarilla.

Las vitaminas y minerales sintéticos como la vitamina C y el Zinc no son capaces de prevenir o mejorar por si solos la infección por coronavirus. Los estudios serios a gran escala no han demostrado un resultado firme de que estas sustancias puedan prevenir la gripe común u otra enfermedad viral. Además, los científicos han encontrado que las vitaminas y minerales consumidas de forma natural son superiores, ya que un plato variado y saludable que contenga vegetales, fruta, harinas integrales, y proteína baja en grasas saturadas proporciona todos los micronutrientes necesarios, los cuales actúan en conjunto para mejorar nuestra salud. Es importante aclarar que hay ciertos estudios con dosis altas de Vitamina C en terapia intensiva que podrían ser útiles en algunos casos de choque y falla de órganos; sin embargo, estos protocolos utilizan en conjunto tiamina y esteroides, y no han sido aprobados para uso rutinario en UCI o para covid-19.

En los siguientes artículos se abordaran otros aspectos de la nutrición y la pandemia, en especial los relacionados a la cuarentena y la hospitalización.