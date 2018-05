Muere David Goodall, el científico australiano de 104 años que viajó a Suiza para someterse a un suicidio asistido

BBC David Goodall decía que quería terminar su vida con dignidad. (Imagen: ABC)

David Goodall, el científico australiano de 104 años que viajó a Suiza para someterse a un suicidio asistido falleció este jueves, según informó Eternal Spirit (Espíritu eterno), la fundación suiza que le ayudó a cumplir su último deseo.

Goodall no había conseguido que le aplicaran la eutanasia en su país porque no sufría ninguna enfermedad terminal . Sin embargo, el científico insistió en que su calidad de vida se había deteriorado mucho y que no quería vivir de esa manera.

El australiano "murió en paz" en la ciudad de Basilea, en la frontera con Francia y Alemania, según publicó en Twitter Philip Nitschke, el fundador de Exit International (Salida internacional), la fundación que le ayudó a trasladarse a Europa. Este se realizó mediante la inyección de Nembutal , un barbitúrico.

