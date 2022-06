Muere a los 40 años Deborah James, la presentadora de la BBC que visibilizó su lucha contra el cáncer: "El mensaje que nunca quise escribir"

Deborah James Deborah James fue condecorada por el príncipe William después de su recaudación de fondos.

La activista contra el cáncer y presentadora de la BBC Deborah James murió este martes a los 40 años, según confirmó su familia.

James había estado recibiendo cuidados paliativos en su hogar por un cáncer intestinal que padecía y había recaudado millones para ayudar a otras personas afectadas por la enfermedad.

Precisamente la presentadora del podcast de la BBC "You, Me and the Big C" (en alusión a la c de cáncer) recibió la condecoración de Dama por su trabajo de recaudación de fondos.

Deborah James era madre de dos hijos y fue diagnosticada de cáncer en 2016.

"Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Deborah James; la esposa, hija, hermana y madre más increíble", dice una publicación en su página de Instagram.

James era una "inspiración y estamos increíblemente orgullosos de ella y su trabajo".

"El mensaje que nunca quise escribir"

Desde que fue diagnosticada de cáncer hace seis años, James publicó varios posts sobre su enfermedad para sus más de 300.000 seguidores de Instagram.

El pasado 9 de mayo, la presentadora anunció en las redes sociales que ya no estaba recibiendo tratamiento y no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida.

https://www.instagram.com/p/CdWDrzYo3XM/

Este es "el mensaje que nunca quise escribir", publicó en ese entonces en su cuenta de Instagram @bowelbabe.

"Mi cuerpo ya no puede continuar", explicó, dando las gracias a sus seguidores y despidiéndose con las palabras: "Sin remordimientos. Disfruten la vida".

Mientras transitaba su enfermedad, James creó un fondo, llamado Bowelbabe, para recaudar dinero para financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar campañas de concienciación sobre el cáncer intestinal.

Y ya ha recaudado más de 6,75 millones de libras esterlina (unos US$8,1 millones), que se destinarán a apoyar Cancer Research UK, Bowel Cancer UK y el Royal Marsden Hospital, un centro especializado en el tratamiento del cáncer.

BBC

La presentadora de podcasts dijo que había decidido pasar el tiempo que le quedaba con su familia en la casa de sus padres. Allí es "donde siempre quise morir", afirmó.

Su madre, Heather James, dijo que su corazón está "roto" tras la muerte de su hija y compartió una serie de fotos de Deborah James en las redes sociales.

James comenzó a copresentar "You, Me and the Big C"junto con Lauren Mahon y la presentadora de noticias de BBC Radio 5 Live Rachael Bland en 2018, y el programa recibió elogios por su franca discusión sobre el cáncer.

Hablaban con invitados famosos y abordaban asuntos prácticos, como la pérdida de cabello, consejos para manejar las finanzas y cómo contarles a los seres queridos la noticia de la enfermedad.

Bland murió en septiembre de 2018, también a los 40 años, solo dos años después de que le diagnosticaran cáncer de mama.

BBC Deborah presentó "You, Me and the Big C" con Rachael Bland y Lauren Mahon

