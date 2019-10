Mujer quiere tener la “vagina perfecta de Barbie” antes de Navidad

Star Delguidice, de 32 años, ya ha gastado $258,000 dólares en su cuerpo, pero dice que todavía no está contenta con su apariencia, específicamente con su vagina, y quiere pasar por el quirófano de nuevo.

Esta adicta a la cirugía plástica ya se ha sometido a tres operaciones genitales en un intento desesperado por lograr la perfecta "vagina de Barbie" .

Ahora está planeando su próxima vaginoplastia para diciembre con la esperanza de obtener su deseo de perfección para Navidad.

Según declara a The Mirror, la cirugía intenta estrechar, reducir y "limpiar" la vagina para que se vea más "juvenil", usando la vagina de Barbie como plantilla. De acuerdo a su opinión, se trata de una opereación que se sugiere para mujeres que han parido, pero Star, que no tiene hijos propios, insiste en que la operación para ella es una necesidad.

"He alterado casi todos los aspectos de mi cuerpo y no me detendré ante nada hasta que me sienta perfecta".

No es la única operación a la que se ha sometido, también se ha hecho otras modificaciones corporales y planea hacerse más el próximo año.

"Mi objetivo es operarme el trasero, ya que no estoy contenta con los implantes que me hice en 2017. Sé que la gente me mira por todas las cirugías que me he realizado, pero no me importa", declara.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.