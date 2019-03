No tomar aspirina si médico no lo indica y otros 5 avisos fundamentales para cuidar tu corazón y cerebro

Los adultos que no han sufrido un ataque cardíaco ni han tenido un accidente cerebrovascular pueden seguir estas guías publicadas por heart.org, el sitio web de la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association).

Uno de sus consejos que ha sido retomado por diversos medios de comunicación está relacionado con los medicamentos y el consumo de las aspirinas.

La Asociación Estadounidense del Corazón dice que la aspirina debe consumirse como medida preventiva solo si un médico la ha recetado. "Si nunca ha tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, es posible que una aspirina diaria no le ayude en absoluto y podría causar problemas, incluido el riesgo de sangrado", asegura.

En caso de sí haber tenido una de esas complicaciones de salud, es posible que sea necesaria "una dosis baja" de aspirina para reducir los riesgos de otro ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Esa asociación invita a las personas a tomar todos sus medicamentos -para controlar el colesterol, el azúcar en la sangre o la presión arterial- de acuerdo a la indicado por un doctor.

Riesgos, dieta, ejercicio

Ese artículo en heart.org menciona otras acciones que las personas pueden tomar para cuidar de su salud de estos padecimientos del corazón o el cerebro:

1. Conocer su riesgo: debe tomar en cuenta su edad y factores como fumar, una enfermedad renal o historia familiar de enfermedad cardíaca temprana. Debe ponerse en control médico y conocer qué cambios en su estilo de vida son positivos para reducir los riesgos.

2. Dieta saludable: se invita a que el plan de alimentos se centre en verduras, frutas, granos enteros, legumbres, nueces, proteínas de origen vegetal, proteínas magras de animales y pescado; y que se limite el consumo de carbohifratos refinados, carnes procesadas y bebidas endulzadas.

3. Actividad física: por semana, los adultos necesitan 150 minutos de actividad aeróbica moderada. ¿Cómo comenzar? "Simplemente sentándose menos y moviéndose más", dice la Asociación Estadounidense del Corazón en su web.

4. Cuide sus tallas: las personas con sobrepeso u obesidad deben perder peso. Será necesario comer menos calorías, moverse más, consultar su índice de masa corporal y recibir atención médica para establecer un plan de pérdida de peso. Es importante el acompañamiento médico para cuidar de factores de riesgo como la hipertensión, colesterol alto, azúcar en sangre o diabetes. "Haga preguntas y sea abierto sobre cualquier desafío que pueda enfrentar al tratar de hacer cambios saludables", es una contundente invitación.

5. No fumar ni vaporear: "No existe tal cosa como un producto de tabaco seguro". Se debe dejar de fumar, no cambiar una fuente de tabaco por otra. Los no fumadores deben cuidar del humo de segunda mano.

La Asociación Estadounidense del Corazón asegura que la vida saludable es la mejor manera de retrasar o evitar enfermedades.