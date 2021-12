Nunca apliques tomate, pepino o pasta de dientes en quemaduras por pólvora ¿Qué hacer entonces?

Colocar un paño húmedo en la quemadura y trasladar a la persona a un centro asistencial es todo lo que usted debe hacer en caso de quemaduras por cohetes y fuegos artificiales.

A pocas horas para que finalice el año, aunque la quema de pólvora para "celebrar" Navidad y Año Nuevo es una elección cada vez menos popular, por su costo y peligrosidad, todavía sigue siendo una tradición para muchos que quieren despedir así el año viejo y dar la bienvenida al nuevo año.

Es en ese festejo, al igual que durante la celebración de la Navidad, cuando mayormente se reportan personas de todas las edades que resultan con quemaduras por pólvora. Del 1 al 26 de diciembre del presente año, las autoridades de Protección Civil ya contabilizaron 154 casos de quemaduras por manipulación de morteros, morteritos y pólvora china.

¿Qué tienes que hacer en caso de una lesión de esta naturaleza?

Ante una quemadura de diferente gravedad, existen muchos errados procedimientos que, por desconocimiento o por creencia popular, suelen ponerse en práctica.

Colocar en las lesiones o llagas pasta de dientes, tomate, pepino u otro tipo de alimentos o cremas no indicadas, que se supone aliviarán el dolor, no solo no ayudará en nada sino que es contraproducente. El socorrista de Cruz Roja Salvadoreña, Luis Galdámez, explica la razones.

Los remedios caseros como poner tomate, pepino, pasta de dientes y otros recursos en las lesiones, según Galdámez, puede dejar huellas de la quemadura, contrario a cuando se tratan con los medicamentos indicados.

"Lo que hacen esas sustancias es empeorar la situación, no es cierto que son una solución", dice. Según Galdámez, lo único que el afectado debe hacer es colocarse un paño humedecido con agua limpia para que refresque el área y buscar ayuda profesional.

Tampoco se debe cubrir la quemadura con gasas o con las famosas "curitas", ya que solo agrava la situación en el área afectada. Agua limpia y trasladar al quemado a una clínica o a un centro asistencial es todo lo que se debe hacer, insiste.

Cuando la quemadura ha sido de tal gravedad que se forma un ampolla, no es recomendable reventarla o dañarla, porque la ampolla es una capa que protege de infecciones, de exposición y otras complicaciones. La ampolla mantiene cubierta la piel quemada que se encuentra debajo y la protege mientras sana.

Las mismas recomendaciones aplican para tanto para quemaduras de primer grado, como de segundo y tercer grado. Pero, ¿qué significa cada grado?

La quemadura de primer grado es la que solo presenta un enrojecimiento; la de segundo grado tiene ampollación; y la de tercer grado se observa negra o café y ha dañado más que la piel, dermis y epidermis.