Ortodoncia para adultos: nunca es demasiado tarde

Los tratamientos de ortodoncia están encaminados a corregir cualquier problema relacionado con los dientes apiñados, espacios interdentales muy amplios, mordidas profundas, mordidas cruzadas, dientes muy salidos o protuidos.

Cuando los adultos desean corregir estos problemas para mantener una buena salud bucal y mejorar su sonrisa, no desean utilizar alambres de brackets tradicionales, existen otras alternativas que son igual de eficaces que las tradicionales.

Sin embargo, los tratamientos de ortodoncia en adultos son muy diferentes que los realizados a niños. De acuerdo con el ortodoncista Raúl Echeverría, esto se debe a que presentan diferentes problemas a lo largo de su vida, “tampoco se pueden pensar en un tratamiento sumamente largo. Además, estamos hablando de problemas unidos a encías con el hueso, implementación de coronas o algún implante”.

En ocasiones los casos complejos necesitan la colaboración de diferentes especialistas, entre ellos endodoncistas, periodoncistas o cirujanos.

La cooperación es un punto importante para el éxito del tratamiento de ortodoncia, no requiere de más tiempo de tratamiento por no colaborar, por ejemplo, con la higiene, algo más frecuente en niños.

Entre las opciones más innovadoras en ortondoncia para adultos está sistema Invisalign. Señala que es la última innovación e incorporación en ortondoncia. Es una solución estética, ya que son transparentes y no son perceptibles a simple vista por las personas.

Esta técnica consiste en utilizar alineadores semiflexibles más delgados y pequeños. No interfieren con el habla y solamente se quitan para comer y cepillarse los dientes.

Durante la primera visita, el ortodoncista estudia el caso del paciente y le aconsejará sobre la mejor opción de tratamiento. En este sistema se procede a enviar las impresiones de los dientes del paciente, radiografías, fotografías y las instrucciones precisas de los movimientos dentarios a la Central de Align Technology. La central envía al ortodoncista el estudio de la boca del paciente, dicho estudio se conoce como ClinCheck. El ClinCheck es una aplicación informática que permite al ortodoncista estudiar, diseñar y ajustar los movimientos de los dientes y de la mordida en el tratamiento de cada paciente en tecnología 3D.

El tiempo del tratamiento puede variar, en algunos casos es más corto. Estos alineadores transparentes se cambian cada 15 días.

Por otra parte, Echeverría explicó que hay otras opciones como los brackets transparentes.

“Si se ven un poco, pero hoy ha mejorado mucho la transparencia”, señala. Estos se basan en el mismo sistema que los clásicos brackets metálicos, pero son mucho más estéticos y apenas se notan.

Finalmente, la ortodoncia lingual es una de las opciones para que no se vean los brackets puesto que irán cementados en la parte de atrás del diente.

“Con los avances tecnológicos en ortodoncia los sistemas invisibles se perfeccionan cada día más, esa es una de las razones por las que cada día se ven más pacientes adultos”. Asimismo, el ortodoncista destaca que no existe un límite de edad para cualquiera de los tratamientos de ortodoncia invisible. Estos pueden realizarse siempre que sus raíces y nivel de huesos estén en los límites normales.

“Cuando están en tratamiento, además de brindarle salud bucal, buscamos crear una función masticatoria adecuada. También, en nuestros objetivos está darle una estética armoniosa, que tenga una buena autoestima y una buena presentación que también es importante para los adultos dentro de su círculo social y laboral”, dijo el especialista.

Asimismo, es necesario visitar con frecuencia al ortodoncista para mantener una limpieza adecuada. Además, se recomienda mantener una alimentación adecuada y evitar alimentos que sean muy duros.

“Cuando se termina el tratamiento de ortondoncia es necesario utilizar retenedores. Si quiere que no se le mueva ni un diente, yo le recomiendo que los utilicen durante toda la vida. Pueden ser retendores fijos y transparentes” finalizó.

Una buena posición hace que las diferentes piezas dentales muerdan correctamente y contacten de manera óptima. De esta manera, no se producirán desgastes innecesarios o perjudiciales en los dientes. Un desgaste excesivo y prolongado en el tiempo puede llegar a causar el debilitamiento y la posterior pérdida de la pieza dental.