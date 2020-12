Para aprender, no solo el intelecto

Es verdad que para aprender debemos utilizar funciones cognitivas pero no es lo único para alcanzar buenos aprendizajes.

Otro factor que interviene en los aprendizajes son las emociones, más en los niños porque suelen experimentar muchas y no saben muy bien qué es lo que sienten, normalmente ellos responden "me siento bien" o "me siento mal". Este año en donde han tenido que lidiar con aprendizajes a través de una pantalla y en un contexto probablemente con más problemas a su alrededor que antes (estrés, ansiedad, aburrimiento, falta de juego con otros niños, interrupción de actividades placenteras), el rol de las emociones en la calidad de sus aprendizajes se vuelve aún más importante que antes.

El colegio es un lugar donde se viven las experiencias de crecimiento y con las figuras significativas en esto que son: los profesores y los compañeros. Ante la dificultad o el error, la figura del profesor es importante, se vuelve un orientador, un "aliado cuando fallo" y esto se ha coartado.

Por otra parte, la inteligencia funciona mejor cuando se está feliz y cuando estoy seguro de mí mismo. El profesor cuando gestiona el bienestar del niño al alcanzar aprendizajes complejos, se produce una sensación en el niño de satisfacción, de felicidad y esto también ayuda a la memoria y a recordar lo aprendido. Un ejemplo de cuando se conecta las emociones con lo cognitivo es cuando vivimos eventos tan buenos o tan malos que aunque son lejanos en el tiempo, podemos recordarlos con cierta exactitud.

Por otro lado también un niño puede tener buenas capacidades para aprender pero su potencial se ve mermado debido a que atraviesa una situación emocionalmente difícil o hay un entorno que no le genera las condiciones de estabilidad emocional, por tanto, para mejorar la calidad de los aprendizajes no solo conviene que nos ocupemos de las habilidades cognitivas de los niños, sino también de su estado emocional.

En otras oportunidades ya he hablado de lo que puede ocasionar esta situación de encierro, de inasistencia de los niños al Colegio, la falta de juego libre e interacción con sus iguales, algunos adaptándose mejor que otros, pero tratándose de una realidad que plantea problemas lo mejor no es hacer como que nada pasa -porque sí pasa-, quiero decir, si como padres no hemos dado la oportunidad a los niños para expresarse podrán sentirse que no son escuchados o comprendidos, pueden aprender a enmascarar sus emociones y tarde o temprano somatizar lo que sienten, así que lo veremos en alguna dificultad conductual o en problemas en sus aprendizajes, de modo que se podrían agregar más obstáculos a los que en sí mismo plantea aprender en ésta situación de pandemia.

Lo mejor es hablar con los niños sobre sus emociones, lo que sienten, indagar qué piensan, qué desearían, no aceptar continuamente sus silencios porque sin quererlo, podemos ayudar a una situación emocional que afectará sus comportamientos y también sus aprendizajes.