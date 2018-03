Pasos para programar una cirugía plástica y tener mejor resultados

Lee también

Para poder realizar una cirugía plástica como cualquier otro tipo de cirugía en la rama de cirugía, llámese ortopedia, otorrinolaringología, neurocirugía, cirugía general, etcétera, es fundamental primero saber con quién está consultando, es decir, cerciorarse que el médico con quien está platicando de su cirugía sea una persona calificada por la sociedad de la especialidad de la cirugía a realizarse y a su vez que esté certificado por el Colegio Médico de El Salvador y certificaciones internacionales cuando el médico las posee (es diferente un diploma de curso completo terminado a un curso de unos meses).Este diploma de pertenencia a la sociedad de cirugía plástica (en este caso) deberá estar a la vista del paciente para que libremente lea su contenido, este sencillo paso le confirma a la persona que está con un médico calificado para realizar el procedimiento que desea realizar y de esa forma sus riesgos se disminuyen aunque no se eliminan en su totalidad.Otro paso importante es preguntar quiénes conforman el equipo quirúrgico médico anestesiólogo, auxiliar quirúrgico, etcétera. Es de vital importancia preguntar el tipo de anestesia que se empleará en su cirugía y quién se la dará, evaluar según la información brindada por su cirujano en qué sitio será intervenida y usted evaluar si el sitio propuesto para su cirugía lo considera adecuado, lo cual se verifica con una simple visita al hospital propuesto y verá la infraestructura, organización, aseo ya al final de su visita platicarlo con su cirujano.La cirugía yo la divido en dos tiempos: el primero que es el que realizo como cirujano en el quirófano y el segundo tiempo no menos importante e imprescindible es cumplir con los cuidados posteriores a la cirugía que tendrá el paciente en su casa y que siga al pie de la letra las indicaciones de cuidados posterior a cirugía dictados por su cirujano, de este segundo paso depende el 50 % del éxito de la cirugía ya que si la persona no se cuida adecuadamente o realiza actividades no recomendadas pueden surgir un sinnúmero de complicaciones, en esto aplica el mantenimiento de fajas posoperatorias, qué comer o qué no comer, aplicación o no de hielo, caminar, hacer ejercicio al cuánto tiempo de ser operado, etcétera. Un último paso muy importante es que la persona debe definir y puntualizar qué es lo que desea realizarse sabiendo que después de la cirugía tendrá cambios en su cuerpo que serán mejor de lo que ya tiene y deberá tener la suficiente madurez para saber que tendrá cambios y no estar después de un tiempo añorando lo que tenía antes de ser operada, por esto es muy importante realizar reuniones al menos 3 antes de la intervención y hasta que la persona entienda qué se espera como resultado y se lleven las expectativas de ella a la realidad, se procederá a operar y realizar cambios solicitados.