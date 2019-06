Patología mamaria: El dolor casi nunca nos está indicando que sea un cáncer

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa el 16 % de todos los cánceres femeninos. Estos alertan a la población e índices invitan a estar más atentos de cualquier síntoma, así como el acudir a los exámenes médicos. Sin embargo, no todos los síntomas deben representar un cáncer. Estos muchas veces pueden representar una patología benigna mamaria.

Para la doctora Mónica Heymann, ginecóloga oncóloga, la patología benigna mamaria es un tema sumamente importante porque a veces puede ser el punto por el cual una mujer pase consulta y de esta forma se descubra una patología maligna en etapa temprana. "Puede ser la diferencia para salvar o no la vida de una mujer", dijo a Ciencia Médica durante una entrevista.

De acuerdo con la especialista, la patología benigna de la mama es muy común y es bien variado en las diferentes etapas de la vida de la mujer ya sea en la adolescencia, edad fértil o la menopausia pues responde a estímulos hormonales y con frecuencia está relacionada con el dolor.

"El 90 % de ese dolor en general que da en las mamas (‘mastodinia’ o ‘mastalgia’), es por patología benigna. Qué quiere decir esto, que el dolor casi nunca nos está indicando que sea un cáncer a menos que estemos hablando de etapas avanzadas del cáncer o en casos muy excepcionales", explicó Heymann a la vez que detalló sobre cómo los médicos diferencian sobre un posible cáncer.

"Hemos visto unos nódulos ubicados en sitios específicos cerca de algún nervio que da dolor, pero en general el cáncer no nos da dolor. Lo que nos da dolor son las patologías benignas y estas pueden estar relacionadas con cambios hormonales e incluso con algunas costumbres alimenticias que tengamos, con hábitos al momento de la relación sexual. Todos estos pequeños detalles pueden estar relacionados con la mastodinia", continuó.

Las más frecuentes

Existen varios padecimientos que están asociados a una patología mamaria benigna. Estos pueden referir dolor, nódulos mamarios, infecciones en la mama, alteraciones en los pezones y secreción.

"Si hablamos de nódulos, hay edades –por ejemplo– en las ya fértiles el estímulo hormonal puede hacer que se formen algunas masas que se conocen como fibroadenomas. Estos son tumores benignos de la mama. Si se están chequeando y controlando constantemente no deben ni siquiera operarse al menos que sufran alguna alteración o que esté aumentando demasiado de tamaño", indicó la especialista de Centro Médico Escalón de grupo Hospital de la Mujer.

“Los fibroadenomas, los quistes, las mastitis como infección en sí no provocan cáncer. El punto es si esta mastitis realmente lo que está encubriendo es un cáncer inflamatorio. Porque a veces los cánceres inflamatorios se parecen mucho a las mastitis y por eso es que no responden a los antibióticos”.

Una investigación realizada por el Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse, de Chile, indica que los fibroadenomas representan al 70 % de los tumores benignos de la mama y aparecen generalmente entre los 25 y 35 años e incluso, pueden ser asintomáticos.

Otra lesión que es muy común son los quistes y también responde a algún influjo hormonal, pero estos no deben desencadenar precisamente un cáncer de mama. Se pueden detectarse a través de exámenes físicos realizados por el ginecólogo, una mamografía o como complemento una ultrasonografía. "Quistes mamarios tenemos –yo creería que todas las mujeres–, lo que pasa es que no todas nos hemos hecho una ultrasonografía y no nos va a dar ningún problema. A veces muchas se alarman y antes las operaban. El problema es que donde quitamos el quiste o el fibroadenoma puede volver a surgir y no podemos si 10 veces en su vida surge, las 10 veces operarla, lo que se hace es que se observa", dijo la doctora.

La ectasia ductal es otra patología benigna mamaria y esta puede estar relacionada con un síntoma bien frecuente, la secreción a través del pezón.

"Hay algunas patologías mamarias relacionadas con las mujeres en estado de embarazo o que están en la lactancia", explicó la ginecóloga.

"En una mujer que tenga un hijo de 15 años y que tenga una secreción de leche no es normal. ¿Qué podemos pensar?, varias cosas. Por ejemplo alteraciones de la prolactina, podemos pensar en tumores benignos a nivel del sistema nervioso central e incluso, algunas secreciones mamarias, están relacionadas con los hábitos sexuales. Cuando hay mucha manipulación de las mamas en el acto sexual, puede producirse secreción. Y algunas veces la secreción es hialina, sin color, olor como cristalina y está más relacionada con algún estímulo", concluyó.

Recomendación

El tipo de sostén que se utiliza puede provocar laceraciones o formar mayor cantidad de quistes. Lo ideal es usar uno que no tenga metal.

Si se tiene una picada, hay que tener cuidado al rascarse. Solamente frotar con la yema de los dedos para no lacerar y propiciar que ingrese alguna bacteria.

¿Patologías benignas mamarias, qué son exactamente?

Fibroadenomas

Son tumores benignos de la mama y que si se están chequeando y controlando constantemente no deben ni siquiera operarse.

Tumores filodes

Un pequeño porcentaje son malignos. El problema de este tipo de tumores es que ellos tienden –aunque sean benignos– a crecer rápido y a deformar la mama.

Quistes

Responden a estímulos hormonales. Eso quiere decir que en mujeres que están en la edad fértil o en la perimenopausia que todavía tienen algún influjo hormonal pueden estar presentes.

Ectasia ductal

Es una dilatación de los ductos mamarios. Entonces a veces esta dilatación puede tener pequeños sangrados y genera secreción. Los médicos toman un frotis y lo mandan a examinar.

Mastitis

Es una inflamación e infección de las glándulas mamarias. Lo causan los gérmenes propios de la piel. Este debe responder al primer régimen de antibiótico.