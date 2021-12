Perder peso, ¿cuestión de personalidad?: seis perfiles

Investigadores de la agencia científica nacional de Australia (CSIRO) estudiaron a más de 245.000 personas para comprender las características emocionales y de comportamiento que puede facilitar u obstaculizar los regímenes para perder peso de modo saludable, identificando seis tipos de ‘personalidad dietética’.

Quienes encajan dentro del perfil ‘ansioso’, es decir que experimentan fuertes ansias o antojos de alimentos, es preferible que mantengan aquellas comidas que aman "fuera de la vista y fuera de la mente", explica la doctora Emily Brindal, investigadora científica y autora principal del estudio.

Los regímenes para adelgazar de manera saludable no son una prenda de talla única ("one size fits all") que le encaja bien a todo el mundo.

El tipo de personalidad es muy importante para poder bajar de peso con éxito, según un gran estudio efectuado en Australia y cuyas conclusiones pueden ser aplicables a otros países.

La dieta depende de nuestra forma de ser

En una actualización del estudio ‘Diet Types’ de 2017, investigadores de la agencia científica nacional de Australia CSIRO, estudiaron a más de 245.000 personas para indagar en las características emocionales y de comportamiento.

Estas características, en 2021 podrían estar ayudando u obstaculizando los esfuerzos de la población para adelgazar.

El estudio reciente identificó 325 posibles combinaciones de las personalidad relacionadas con la dieta, incluidas dos nuevas híbridas.

Estas combinan una actitud ‘luchadora’ ("battler") con una actitud ‘complaciente ("pleaser") y que representan a alrededor del 20 % de las personas que siguen un régimen para perder peso.

La doctora Emily Brindal, autora principal del estudio, alienta a las personas a tener en cuenta y aceptar las fortalezas y debilidades asociadas con su tipo de ‘personalidad dietética’ a la hora de seguir un régimen para conseguir y mantener un peso saludable y no excesivo.

"Hemos comprobado que las personas afrontan de manera diferente el estrés y la incertidumbre que les produce el covid-19, lo cual ha incluido interrupciones en el cuidado de la salud, del estado físico y de las rutinas sociales", señala Brindal.

Esta científica espera que la información obtenida mediante este estudio sirva para ayudar a las personas a redescubrir su salud y volver a cuidarla, aprovechando sus fortalezas individuales y, al mismo tiempo, consiguiendo un mejor control sobre aquellos aspectos ‘débiles" de su personalidad.

74 libras

Comprender su tipo de personalidad en la dieta jugó un papel fundamental en la pérdida de 37 kilos de peso de Kayleen Nuus, una de las participantes en el estudio.

"Antes consumía alimentos sin pensarlo dos veces. Ahora tomo decisiones basadas en la comprensión de cómo funciona mi mente en determinadas situaciones. Si tengo antojo de un alimento en particular, busco una opción más saludable", señala.

La doctora Brindal describe los seis tipos de personalidades dietéticas más comunes que se han identificado a la hora de perder peso.

Asimismo traslada a Efe una recomendación práctica para las personas con cada tipo de personalidad, para que puedan tener más posibilidades de alcanzar el éxito en sus planes para adelgazar.

El 14,1 % tienen un perfil orientado a objetivos, motivado y analítico, pero tiende a pensar demasiado lo que puede provocarle estrés, ansiedad o cambios de humor y eso podría hacer descarrilar su dieta y afectar sus opciones de alimentarse de manera saludable.

Lo tiene el 12,8 % y en su gran mayoría mujeres; es probable que experimenten la tentación regular de la comida, además de ser propensas al estrés y a la preocupación, requiriendo algunas estrategias específicas para conseguir el éxito a largo plazo en su plan dietético.

El 7,3 % de las personas son proclives a experimentar fuertes ansias o antojos de alimentos que pueden llevarles a comer en exceso en una variedad de entornos relacionados con la comida. Tienen el índice de masa corporal (IMC) más elevado, entre todos los tipos de personalidad.

Un 7,1 % de las personas son simpáticas y amistosas, pero pueden ser sensibles a las comparaciones sociales que pueden hacerles sentir que no lo están haciendo bien. Suelen tener a muchas personas a las que recurrir para que les apoyen en su camino para adelgazar.

Un 5,9 % de los sujetos son apasionados por todo lo relacionado con la comida, incluida la experiencia de preparar y comer platos de buena calidad. Aman la variedad, tienen la mejor calidad de dieta de todos los tipos. Los hombres suelen identificarse como ‘gurmés’ o ‘foodies’.

Un 4,8 % de personas necesitan flexibilidad para asegurarse de que las estrictas restricciones alimentarias de un régimen para perder peso no terminen por ‘sofocar’ sus ocasiones de vida social o por interrumpir los buenos momentos de un evento.