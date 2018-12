Plasma rico en plaquetas... para verte siempre espectacular

Se aplica en diferentes ramas de la medicina, ortopedia, oftalmología, odontología. Es importante saber qué son las plaquetas sanguíneas y sus factores de crecimiento, las cuales son fundamentales en los procesos de reparación y regeneración de tejidos.

Los factores estimulantes del crecimiento son los encargados de la regeneración de los tejidos. Y la bioestimulación es un conjunto de procedimientos que tienen activar la función de los fibroblasos, produciendo más colágeno, elastina, ácido hialurónico.

Es un proceso, con muchos detalles realizado por profesionales expertos, para cada paciente hay un esquema propio, no es a todas las personas por igual, ya que cada paciente tiene color de piel, edad y necesidades diferentes, arruguitas diferentes en tamaño, profundidad, zona, tipo, así como en cuero cabelludo, zonas alopécicas, o parcialmente alopécicas, etc.

No se puede dar un costo general, cada uno es diferente y su esquema de aplicación y cantidad aplicar es diferente. Por eso, nosotros, hacemos esa diferencia y así tus resultados son espectaculares.

¿Qué tratamientos realizamos entonces con PRP? Para reparación cutánea de cicatrices, queloides, úlceras, aun en diabéticos, con resultados sorprendentes.

No hay que temer, al contrario, no hay que tardarse en realizárselo. En la piel, si aplicamos de PRP, y posteriormente utilizamos, luz pulsada IPL; microdermabración, láser o peelings produce efectos que le dan un rostro o a la zona afectada, una apariencia más fresca o corporal. En el envejecimiento cutáneo, como en otras áreas deterioradas, es excelente de tratamiento. La inducción de la generación de la sustancia intercelular nos da un efecto excelente o mejor, cuando los combinamos con materiales de rellenos.

No produce incapacidad laboral, ni hospitalización, en procedimientos ambulatorios. En la alopecia androgenética o calvicie, que se han o planeen realizarse.

Microtrasplante de pelo, o esto con tratamientos orales para ellos, en enfermedades como liquen plano pilaris, alopecia fronto parietal fibrosante, entre otras, los resultados son sorprendentes.

Cada diagnóstico, en cada paciente, el tratamiento de PRP es diferente, no presenta efectos secundarios, nunca he tenido ningún caso. Se utiliza la misma sangre del paciente, por lo cual no hay ningún rechazo.

El próximo año, es un buen tiempo para iniciarlo, aplicándonos plasma rico en plaqueta y que luzcas un rostro radiante, o que tengas una opción más de tratamiento para tu alopecia. Yo soy especialista en trasplante de pelo, por lo cual te digo, te ayudará grandemente en tu cuero cabelludo.

En este tiempo que finalizamos un año más, que nos reunimos con familiares y amigos a celebrar con alegría una feliz Navidad y les deseo lo mejor para 2019. Que Jesús nazca en el pesebre de tu corazón.