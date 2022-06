Por esta razón no debes mezclar el jabón de trastes con cloro

Muchas personas acostumbran a mezclar jabón de trastes con cloro, pues creen que esta combinación desinfecta de mejor manera. Sin embargo, esa creencia es errónea. Te explicamos la razón.

El cloro es un agente limpiador que potencia la desinfección. Es por ello que en muchos hogares lo mezclan con jabón de trastes, pues consideran que se eliminará una mayor cantidad de bacterias, sobretodo desde que llegó a nuestras vidas la Covid-19. Pero, esto no sucede así.

Razones por las que no debes mezclar jabón de trastes con cloro

Los expertos mencionan que cuando se utiliza la combinación de jabón de trastes y cloro y, la mezcla entra en contacto con tu piel, puede ocasionar comezón, ardor, urticaria y enrojecimiento. Lo que podría desarrollar enfermedades como dermatitis.

Además, mezclar jabón de trastes con cloro daña tus utensilios de cocina. Y, por si no fuera suficiente, contamina las aguas.

Asimismo, al combinarse, ambos productos pierden su eficacia. Por lo que, contrario a la creencia que se tenía, vasos, cucharas y platos quedan con suciedad, razón por la que podría haber mal olor. Ello se debe a que el jabón de trastes se oxida mientras que el efecto desinfectante del cloro termina por bloquearse.

Finalmente, los expertos en salud señalan que el cloro debe manipularse en lugares con ventilación, ya que cuando el jabón entra en reacción con este, se liberan compuestos tóxicos llamados cloraminas que pueden ocasionar problemas pulmonares y daño al hígado.

Al respecto, en un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Antonio Rius Alonso, académico de la Facultad de Química, señaló: “Las cloraminas y el cloroformo son sustancias que tienen hepatotoxicidad y se ha comprobado que son cancerígenas; seguramente la afectación no se presentará de inmediato, pero su uso continuo tendrá un efecto acumulativo y a largo plazo generará problemas como cáncer de hígado”.

Además de que el cloro suele emitir vapores que al calentarse se vuelven tóxicos para las personas, pues se pueden irritar las mucosas respiratorias y los ojos.

Recuerda, el cloro no solamente no se debe mezclar con jabón de trastes, sino que no se debe combinar con ninguna otra sustancia, pues es peligroso realizar esta práctica con agua caliente, alcohol, amoniaco y agua oxigenada ya que causa graves daños a la salud.

¿Cómo lavar correctamente los trastes?

Lo recomendable es utilizar el jabón de trastes individualmente o, en caso de requerir mayor desinfección, y querer hacer uso del cloro, este debe mezclarse únicamente con 30 mililitros de agua. Puedes ayudarte de una esponja para retirar una mayor cantidad de residuos.

Toma en cuenta que, aunque el cloro esté disuelto en agua, no se recomienda que tu piel entre directamente en contacto con este, por lo que lo mejor es utilizar guantes en todo momento.

De igual manera, el Fovissste menciona que en caso de requerir una mayor limpieza puedes remojar los trastes en una tina con agua, vinagre blanco y limón, de 5 a 10 minutos.

No pongas en riesgo tu salud y la de tu familia.