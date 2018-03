Por qué Japón es uno de los países con menos obesidad

Lee también

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el atlas del índice de obesidad de todo el mundo. De ahí surge que Estados Unidos tiene un 33.6 %, bastante por encima de otros países industrializados europeos, como Alemania, Francia e Italia, que tienen entre 21 % y 22 %, respectivamente, y de Reino Unido, con un 26 % de obesidad.En Latinoamérica, Argentina se registra como el país con la tasa más alta de obesidad, con un 27.6 %.En algunos países el índice bajo responde directamente a su nivel de pobreza, tal es el caso de Uganda (1.4 %) y Togo (2.3 %), pero en la lista hay un país que llama la atención: Japón, con solo 3.5 % de obesidad, se transforma en el país industrializado con menos obesidad en el mundo.¿Cómo lo logró? El Gobierno implementó un plan nacional llamado “Salud Japón 21”, que incluye dos programas para seguir de cerca el tema, con recursos sustanciales en educación para la salud, pero también con leyes específicas.Katrin Engelhardt, experta en nutrición para la región del Pacífico Occidental de la OMS, contó a la BBC cómo logró Japón mantener un nivel bajo de obesidad y sobrepeso en todas las edades de la población.Por un lado, la ley Shuku Iku, para la educación de los niños. El objetivo de esta norma es incrementar la información de los estudiantes sobre la cadena alimentaria, la procedencia y la producción de los alimentos, y además promueve la educación sobre nutrición que va desde los primeros años de escuela y llega hasta la secundaria.Está vigente desde 2005 y se basa en tres aspectos: los menús saludables en las escuelas, las clases específicas sobre alimentación a través de nutricionistas profesionales y, por último, la promoción de una cultura social alrededor de la comida: los niños ayudan a preparar y a repartir los alimentos en el colegio. Cada día a la hora de comer transforman la clase en una suerte de restaurante, comen juntos y mantienen la idea de que comer es un acto social.Otro dato fundamental es que en Japón no hay tiendas ni máquinas expendedoras de comida dentro de los colegios; por lo tanto, no hay formas de comer bocadillos grasosos o tomar bebidas azucaradas.El otro secreto del éxito de Japón es la Ley Metabo, para controlar el peso en adultos, que anima a las personas de entre 40 y 75 años a hacerse una medición anual del contorno de la cintura.Estas mediciones las promueve la administración pública de salud pero también las implementan las empresas privadas. Los empleadores tienen un día anual en el que todo su personal debe medirse la circunferencia de la cintura y si las medidas no son saludables, las empresas incentivan a los empleados a hacer más ejercicio.La Ley Metabo promueve que las personas sean conscientes de la importancia del peso saludable y del ejercicio. Las empresas promueven los descansos de los trabajadores para hacer ejercicio, y algunas tienen gimnasios o canchas de badmington. Además, se incentiva a los empleados a llegar al trabajo caminando o en bicicleta, para lo cual hay vías seguras y especiales.En América Latina, el sobrepeso y la obesidad afectan del 20 % al 25 % a menores de 19 años, y en Estados Unidos, a un tercio de los niños y adolescentes de entre seis y 19 años.Para combatir esta epidemia en los niños y adolescentes, la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la OMS, puso en marcha un plan que insta a aplicar políticas fiscales sobre las bebidas azucaradas y a los productos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional.