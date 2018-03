¿Por qué se infectan las orejas por el uso de aretes y cómo solucionarlo?

Lee también

Seguramente ya has notado que al usar aros de fantasía o bisutería de bajo costo, tus orejas se inflaman, duelen y a veces hasta supuran pus. Esto se debe a que tu piel no reacciona bien ante el contacto con algunos metales corrientes (como el níquel) que la irritan o te producen alergia, entonces los rechaza y se desarrolla la infección.Lo ideal sería utilizar solamente aretes de oro, plata o acero inoxidable, así habrá menos probabilidades que tu cuerpo los rechace, pero debes ir probando para descubrir qué tipo de joyería no te produce afectaciones.Otro punto importante es desinfectar los aretes sumergiéndolos en alcohol por varios minutos antes de usarlos. Si tus orejas ya duelen y están inflamadas, quítate los aretes de inmediato. Luego lava bien la zona con agua y jabón aséptico. También puedes utilizar un algodón empapado en alcohol para limpiar bien, varias veces a la semana hasta que ya no sientas comezón o hinchazón.Si la infección es más grave, ve al doctor para que te recete una pomada que contenga antibióticos y sane más rápido.