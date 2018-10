Preguntas y respuestas sobre las valvulopatías

El riesgo de desarrollar valvulopatías aumenta con la edad, y en muchos casos sus síntomas se confunden con el envejecimiento. Para fomentar la concienciación en el Día Mundial del Corazón, el cual fue el pasado 29 de septiembre, AEPOVAC, Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas, contesta algunas preguntas sobre la enfermedad valvular en el manifiesto "Escucha a tu Corazón".

Las valvulopatías son un conjunto de enfermedades cardiovasculares causadas por un mal funcionamiento de una o más válvulas del corazón que causan un trabajo añadido a la hora de bombear sangre al cuerpo. Pueden ser de dos tipos:

1. La válvula no se cierra correctamente. La sangre retrocede en lugar de avanzar hacia el resto del cuerpo y causa insuficiencia o regurgitación valvular.

2. La válvula no se abre completamente. El estrechamiento, conocido como estenosis u obstrucción valvular, dificulta el paso de la sangre.

Tres de cada 100 personas mayores de 65 años en España sufren alguna valvulopatía moderada o grave

Con el paso del tiempo, se produce un debilitamiento del músculo cardíaco que, sin el tratamiento adecuado, puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Según la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados (AEPOVAC), las valvulopatías son responsables de entre el 8 y el 26 % de los casos de insuficiencia cardiaca.

¿Cuáles son sus causas?

Una de las causas principales es el envejecimiento, por lo que se prevé que el número de afectados siga creciendo debido al aumento de la población de edad avanzada. Además, existen otras como las infecciones (fiebre reumática), defectos valvulares de nacimiento o enfermedades del corazón.

¿Cuáles son los síntomas?

El desarrollo es progresivo, por lo que las valvulopatías pueden pasar desapercibidas durante muchos años. Los síntomas son muy generales y en ocasiones se atribuyen erróneamente al envejecimiento. Aunque pueden variar según la válvula afectada, son frecuentes: sensación de falta de aire, fatiga, dolor de pecho, palpitaciones, tos e hinchazón.

El 35 % de los españoles consultados en la encuesta europea Heart Health considera que evaluar la enfermedad vascular en mayores de 65 años debería ser un objetivo prioritario en atención primaria. Sin embargo, tan solo entre el 17 y el 21 % de los mismos comunica a su médico la presencia de estos síntomas. La AEPOVAC advierte que no detectar a tiempo los síntomas o atribuirlos al envejecimiento causa a más de la mitad de los pacientes la muerte en un plazo de dos años.

¿Cómo se diagnostica?

A menudo producen unos sonidos conocidos como "soplos" que se producen cuando la sangre pasa por la válvula dañada. Estos sonidos son detectables cuando el profesional ausculta al paciente con el fonedoscopio. Para confirmar el diagnóstico de valvulopatía la prueba más utilizada es el ecocardiograma, aunque también se pueden realizar radiografías o electrocardiogramas.

El 46 % de los encuestados afirma que el uso que su médico hace del fonedoscopio para auscultar su corazón es excepcional.

La AEPOVAC promueve la detección precoz de la enfermedad mediante actuaciones tan sencillas como el uso de fonedoscopio en las visitas rutinarias de atención primaria en personas de edad avanzada. De acuerdo con la encuesta Heart Health de 2017, apenas el 8 % de los encuestados está familiarizado con las enfermedades vasculares.

¿Cuál es el tratamiento?

Depende del tipo de válvula enferma y de la gravedad de la valvulopatía. Si no es grave, puede ser suficiente mantener unos hábitos de vida saludables y realizar un seguimiento de la enfermedad, sin tomar medicación. Si grave y la medicación no es suficiente o no se tolera bien, puede ser necesaria una cirugía para reparar o reemplazar la válvula.

En España predominan las válvulas mecánicas y solo un 37 % de las válvulas implantadas son biológicas.

Mediante el tratamiento quirúrgico se cambia la válvula que está deteriorada por una prótesis que puede ser dos tipos:

1. Válvulas mecánicas. Están fabricadas con plástico, metal e incluso carbón pirolítico. Algunas de sus ventajas son su larga vida útil (20-30 años) y que forman pocos coágulos, embolias o hemorragias. Su principal desventaja es que se obstruyen y los pacientes tiene que tomar anticoagulantes orales diariamente de forma indefinida.

2. Válvulas biológicas. Fabricadas con tejido humano o animal (cerdo, vaca o caballo). Su duración limitada (15-20 años) y transcurrido este tiempo se suelen desgarrar o calcificar.

Guillermo Reyes Copa, jefe de servicio de Cirugía Cardíaca en el Hospital Universitario de La Princesa (Madrid), afirma que se siguen investigando fórmulas que permitan aumentar la durabilidad de las válvulas para un mejor uso.

La AEPOVAC advierte que no detectar a tiempo los síntomas o atribuirlos al envejecimiento causa a más de la mitad de los pacientes la muerte en un plazo de dos años.