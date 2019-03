Probióticos: las bacterias que ayudan a tu cuerpo

En el artículo anterior abordamos el tema de la importancia de las bacterias que habitan en nuestro colon, ya que permiten mantener la barrera intestinal sana y resistente al ingreso de partículas o microorganismos que causan enfermedades. Estas bacterias, obtenidas desde el nacimiento, son una especie de "tesoro" que nos ayudan a la digestión, producen vitaminas, y participan en el balance de energía y en el estado inflamatorio de nuestro cuerpo, de tal forma que cualquier desequilibrio que les afecte podría inducir el aparecimiento de diversas enfermedades, tales como obesidad, diabetes, párkinson y demencia.

Desde el siglo pasado, varios investigadores se dieron cuenta de que las personas de Europa del este (Turquía y los Balcanes) que consumían yogur parecían obtener muchos beneficios para la salud. Estos pueblos transportaban la leche que obtenían de sus animales en bolsas de piel de cabra, que en presencia del calor, propiciaban la fermentación de la leche por la multiplicación de las bacterias. Méchnikov, un médico pionero que ganó el premio Nobel en 1908, fue el primero que demostró que el yogur artesanal contenía millones de lactobacilos que producían ácido láctico que atacaba a las bacterias nocivas que llegaban al intestino de las personas, por lo que parecía proteger de varias enfermedades. Con el paso de los años, la ciencia descubrió que hay bacterias denominadas "probióticos" que si son consumidas en suficiente cantidad son capaces de producir efectos benéficos en la salud.

En la actualidad, hay varios probióticos registrados, pero no todo lo que se anuncia es un probiótico verdadero. Para que una bacteria sea probiótico debe cumplir las siguientes características: estar vivo (en el alimento, tableta o líquido en el que se vende), debe haber sido obtenido originalmente de seres humanos (no se crean genéticamente), debe ser almacenado en condiciones de temperatura adecuadas; debe tener nomenclatura específica del género, especie y cepa (la etiqueta debe mostrar un nombre científico concreto, ejemplo Lactobacillus reuteri DSM 17938); debe contener un mínimo de 1x10e9 UFC (unidades formadoras de colonias) –mil millones de bacterias– para asegurarnos que las bacterias lleguen vivas al intestino tras su paso por el esófago y el estómago; además, el probiótico verdadero debe ser seguro para las personas, y se le debe demostrar algún efecto beneficioso, el cual es específico de cada tipo de probiótico; de tal forma que si una marca te promete mejorar muchas enfermedades de seguro no es un producto confiable. Algunos probióticos, por ejemplo, solo sirven para aliviar los cólicos del bebé, prevenir las diarreas asociadas al uso prolongado de antibióticos, mientras otros podrían ayudarte en el tratamiento de la gastritis o las infecciones orales, e incluso hay probióticos diseñados para ser colocados en el área vaginal para disminuir las infecciones de esa zona.

Luego de conocer la importancia de las bacterias de tu intestino, y la posibilidad de utilizar bacterias especiales que ayuden a esas bacterias podemos concluir reflexionando que cada vez que vayas al supermercado y pienses que un yogur lleno de mermelada es un probiótico, quizá no lo sea, pues no se parece al yogur original y no tiene la información que hemos comentado. Además, el tesoro de tu intestino puedes perderlo o alterarlo cada vez que comes en exceso frituras, comida procesada y harinas bajas en fibra. Ayuda al tesoro que habita en tu intestino: mejora tu salud comiendo de forma equilibrada, agrega vegetales, frutas con cáscara, cereales con fibra, y podrías prevenir un sorprendente número de enfermedades.