Proteínas para tener un cuerpo fuerte y sano

Un grupo de investigadores de las universidades de McMaster, en Canadá, y de Nottingham, en Inglaterra, encontraron que las proteínas de la leche pueden ayudar a desarrollar tu masa muscular incluso si la consumes hasta 24 horas después de hacer tu rutina de ejercicios.Además, los resultados que obtuvieron sugieren que, independientemente del tipo de ejercicio que hagas, el desarrollo muscular es mayor cuando se consume este tipo de proteínas, según establece el sitio web Vidaysalud.com.Todos necesitamos proteínas para mantener un cuerpo sano y fuerte. Las proteínas son muy importantes porque ayudan a construir y a reparar los huesos, la piel, los músculos y los órganos. Además, como el cuerpo no almacena las proteínas (así como lo hace con las grasas y los carbohidratos), es necesario ingerir proteínas a diario. Si eres una persona activa y haces ejercicio regularmente, es indispensable que conozcas acerca de ellas y las incorpores en tu dieta. No es necesario que tomes polvos ni suplementos. Se pueden obtener fácilmente de los alimentos que nos proporciona la naturaleza. Aquí te cuento más acerca de las proteínas…Existen dos tipos de proteínas, unas denominadas completas y otras incompletas. Las proteínas completas, que se obtienen de la carne, la leche y otros productos de origen animal, proporcionan todos los aminoácidos que el cuerpo no puede producir por sí mismo, que son nueve y se denominan aminoácidos esenciales (los aminoácidos son componentes básicos que el cuerpo obtiene al digerir las proteínas).Por su parte, las proteínas incompletas, que están presentes en algunos vegetales y granos, brindan solo una parte de los aminoácidos que el cuerpo necesita y por eso es necesario combinarlas con otros alimentos. De todos modos, las personas que siguen una dieta vegetariana estricta pueden obtener los aminoácidos esenciales con los vegetales.