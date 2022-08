Psoriasis: ¿cómo afecta la salud sexual?

Las enfermedades de la piel no solo tienen manifestaciones físicas en los pacientes, también pueden presentar efectos psicológicos. Uno de estos padecimientos es la psoriasis, que se caracteriza por lesiones en forma de placas con descamación gruesa y enrojecimiento que pueden producir picor y dolor.

"La psoriasis es una enfermedad crónica, que afecta predominantemente a la piel, pero también, puede acompañarse con frecuencia de artritis para 20 - 30% de los pacientes, y cada vez más con enfermedades cardiovasculares", explica la doctora Leana Quintanilla de Sánchez, especialista en dermatología.

“Un paciente con psoriasis debe trabajar en su salud mental, saber que su enfermedad no es contagiosa, pero es una enfermedad que se ve, se observa, la gente nota las placas rojas, eritematosas y se nota que tienes algo”



Leana Quintanilla de Sánchez, dermatóloga

Según la experta, dicha enfermedad afecta al 3% de la población mundial. Sus causas son múltiples, entre ellas, factores inmunológicos, factores exógenos como la interactuación del individuo con el entorno o factores endógenos como genéticos, el sexo y raza.

Se trata de una enfermedad crónica, que suele cursar brotes, es decir, presentar periodos de exacerbaciones y remisiones. Esto significa que las lesiones y el resto de los síntomas pueden aparecer, mejorar, desaparecer y volver a surgir al cabo de un tiempo.

El impacto de un diagnóstico de psoriasis a nivel emocional es bastante fuerte, ya que es una enfermedad que se "debe aceptar", según explica la doctora Quintanilla, el paciente necesita del apoyo de su familia y quienes le rodean.

"Primero llegar aceptar que estas enfermo, que es una enfermedad crónica, y que no hay cura definitiva", detalla.

Cuidados para una persona con psoriasis

Conservar buen peso

No consumir bebidas alcohólicas

Controlar de stress y ansiedad

Visitar a cardiólogo todos los años

Tener chequeos médicos estrictos

Además, la psoriasis puede causar un efecto en la vida sexual de las personas afectadas. De acuerdo a la experta, a nivel físico no produce ningún impedimento, y no afecta la fertilidad. Pero las alteraciones en la piel, el dolor y las lesiones en los genitales, pueden convertiste en una importante barrera para el sexo.

Aunque advierte que en raras ocasiones puede generar psoriasis invertida y afectar las mucosas, donde el paciente puede sufrir lesiones en los pliegues de la piel incluyendo, la ingle, las axilas, debajo de los senos y el abdomen; pero no es frecuente.

A nivel psicológico el impacto puede ser más evidente, por eso es necesario mantener una buena comunicación con la pareja.

"No debe de afectar en nada, todo puede ser normal; salvo la pareja del paciente, no acepte a su amor con esta enfermedad, pero no debería de influir en nada, por eso el apoyo familiar, es indispensable", reflexiona la dermatóloga.

La especialista concluye asegurando que los pacientes con psoriasis pueden llevar una vida normal siguiendo su tratamiento y los controles médicos. Además, motiva a que el resto de la población brinde el apoyo necesario para aceptar y sobrellevar mejor este padecimiento.