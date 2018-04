El hecho es que se trata de un trastorno tan amplio que hay personas que pueden vivir de manera independiente y otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

Según la Organización Mundial de la salud, los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.

Con ocasión de su Día Mundial, que se conmemoró el 2 de abril, EFEsalud ha entrevistado al doctor Manuel Posada, director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER) y actual coordinador del proyecto europeo Desórdenes del Espectro Autista en la Unión Europea (ADEU por sus siglas en inglés) .

El proyecto, en el que trabajan unos 20 grupos de 12 países, está financiado por la Comisión Europea y ha sido diseñado para investigar el diagnóstico, la prevalencia —que se estima en un 1 % de la población—, y las intervenciones para mejorar la atención y el apoyo a las personas afectadas por el autismo.

¿Qué dispara el autismo?

El autismo, explica Posada, no es una enfermedad genética per se, “en el sentido de que no hay un solo gen que justifica el autismo”, sino que son varios cientos los implicados.

“El cerebro es una máquina muy compleja donde intervienen muchos genes y vías neuronales, y probablemente, al final de todas esas vías neuronales puede iniciarse desde diferentes genes”.

“Estamos viendo que muchos de los casos que diagnosticamos con genes nuevos o enfermedades raras nuevas tienen también un trastorno del espectro autista, y evidentemente la parte genética tiene su peso en el autismo, nos pongamos como nos pongamos”.

Algunas estadísticas afirman que su peso es de un 25 % y otras que de un 50 %, pero “básicamente hay más de 400 genes diferentes ya descritos que pueden estar involucrados en los TEA, con lo que es muy difícil hablar de autismo como una enfermedad genética pura”.

“No es que todas las células del sistema nervioso tengan la misma mutación, unas las tienen y otras no, o sea que estamos hablando de mucha variabilidad”.

Causas ambientales

En relación al tema ambiental, Posada cree que “tiene mucha importancia y relevancia, hay cuantiosa información y se han postulado numerosas hipótesis desde exposiciones a la contaminación atmosférica a situaciones hormonales del embarazo con más componente de testosterona durante la gestación en unas mujeres frente a otras, y eso haría que el cerebro madurara de otra manera diferente”.

“Parece que los hombres cuanta más testosterona tenemos más autistas nos volvemos y hay una teoría que se publicó hace tiempo en la revista Sciencie en la que se afirmaba que el cerebro del hombre llevado al extremo sería un cerebro autista”.

“Con lo cual, de alguna manera, el tema de que se resgistren más varones que mujeres con autismo indica que el cerebro de los hombres tiene algunas características menos empáticas y es más sistemático”.