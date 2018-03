¿Qué es el adenocarcinoma de páncreas que padece José José?

Lee también

Ernesto Sánchez Forgach, cirujano oncólogo explicó a EL UNIVERSAL que un adenocarcinoma de páncreas "es un tumor que se desarrolla en este órgano que se encuentra en el retroperitoneo y se encarga de producir insulina y otras hormonas utilizadas por el cuerpo para la digestión".Detalló que este tipo de tumores no son altamente frecuentes y que lamentablemente en la mayoría de los casos se detecta en etapas avanzadas; "porque crece silenciosamente hacia una cavidad y los primeros síntomas suceden cuando el tumor ya está grande o cuando ya dio metástasis hacia el hígado o la vía biliar o por obstrucción de la vía biliar"."El cáncer de páncreas es un hallazgo fortuito, ocurre por accidente cuando una persona se hace un estudio por otra razón, como problemas gástricos o una infección, generalmente no se piensa en un diagnóstico de páncreas sino que simplemente se encuentra", explicó y aseguró que por este motivo, la sobrevida de pacientes con este mal es corta."El tiempo de vida es aproximadamente de seis meses, aunque existen tratamientos que pueden prolongar la sobrevida, no por mucho tiempo, pero sí mejoran la calidad de vida al mitigar los dolores", aseguró.El especialista en oncología mencionó que cuando tienen un tamaño grande, este tipo de tumores suelen causar dolor, una digestión deficiente y los pacientes que los padecen tienen síntomas fuertes, entonces es necesaria una combinación de quimio y radioterapia, subrayó que en el país actualmente se están desarrollando terapias biológicas que en casos específicos están teniendo éxito y prolongan la vida de estos pacientes.