¿Qué es la dislexia?

La dislexia es una enfermedad catalogada como un trastorno del aprendizaje, principalmente focalizado en la dificultad para leer.

Se trata de una asociación de problemáticas como la imposibilidad para identificar los sonidos del habla y comprender sus conexiones, decodificar letras y componer palabras.

Los principales daños que ocasiona la dislexia se dan en las zonas del cerebro que se ocupan de procesar el lenguaje en todas sus formas. Es por eso que una persona disléxica tiene un nivel de inteligencia normal (no implica ningún tipo de retraso madurativo), y no presenta inconvenientes en la visión.

Por lo general, las personas con dislexia reciben la ayuda de un tutor o acceden a un programa de enseñanza especial que las ayuda a incorporar conocimiento respetando los tiempos, además de contar con el apoyo emocional necesario para el tránsito de la enfermedad.

¿La dislexia tiene cura?

No. Sin embargo, cuanto antes se detecte la enfermedad y se la pueda evaluar, las intervenciones surtirán un mejor efecto y atenuarán las complicaciones cotidianas del paciente.

Muchas personas viven por años sin saber que tienen dislexia. El diagnóstico adecuado se da en el marco de una consulta clínica o neurológica y es fundamental para identificar la problemática y trabajar sobre ella.

Los síntomas de la dislexia según la etapa de la vida

Lo particular de la sintomatología de la dislexia es que no se desarrolla del mismo modo en todas las etapas de la vida de las personas. Las manifestaciones no son iguales en edad preescolar que en la adultez.

Con relación a os síntomas de la dislexia según la etapa de la vida.

Entre las causas y factores de riesgo de esta enfermedad se incluyen: Antecedentes familiares, nacimiento prematuro o bajo peso al nacer, exposición a la nicotina y otros.